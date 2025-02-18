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В Италии заявили, что Европа забыла о собственных интересах - РИА Новости, 18.02.2025
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07:18 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/evropa-1999963160.html
В Италии заявили, что Европа забыла о собственных интересах
В Италии заявили, что Европа забыла о собственных интересах - РИА Новости, 18.02.2025
В Италии заявили, что Европа забыла о собственных интересах
Европа забыла о своих политических интересах, привыкнув подчиняться Вашингтону, но новый политический курс президента США Дональда Трампа дает ей возможность... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:18:00+03:00
2025-02-18T07:18:00+03:00
европа
сша
дональд трамп
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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Европа забыла о своих политических интересах, привыкнув подчиняться Вашингтону, но новый политический курс президента США Дональда Трампа дает ей возможность вести собственную политику, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари (Aldo Ferrari). "Избрание Трампа... действительно изменило международную обстановку, похоже, он инициировал большие перемены, и у нас, европейцев, это вызывает беспокойство, по крайней мере у многих. На протяжении десятилетий мы привыкли подчиняться Вашингтону, однако этот внезапный переход от (бывшего президента США - ред.) Джо Байдена, следующего традиционным линиям внешней политики, к Трампу, который, похоже, меняет их, по крайней мере, на первом этапе, вызывает у основных европейских политиков сильное беспокойство. Я долго ждал подобного поворота, потому что мы, европейцы, очень страдаем от постоянного забвения наших интересов в пользу интересов Соединенных Штатов. Но наши политики привыкли подчиняться Вашингтону, и теперь это трудно", - сказал профессор венецианского университета Ка-Фоскари. По словам Феррари, хотя с изменением международной повестки сложно быть уверенным в положительных последствиях, "важно, что наконец-то после многих лет инерции, особенно с начала конфликта на Украине, и бездействия дипломатии теперь, по крайней мере, мы начинаем двигаться". Эксперт выразил надежду, что Европейский союз "перед лицом этого кризиса" сможет задуматься о своих собственных интересах. "Мы, европейцы, привыкли действовать вместе с Вашингтоном, занимая подчиненное положение. Итак, это может означать две вещи. Или что мы подчиняемся, даже если изменение направления не нравится большинству правительств. Или, возможно, было бы очень хорошо, если бы Европа вернула себе контроль над своей судьбой, то есть перестала бы полностью зависеть от США на стратегическом уровне и встала на путь истинного политического, военного и внешнеполитического единства. Может быть, это было бы лучше, но я не думаю, что это осуществимо, особенно в краткосрочной перспективе", - сказал Феррари. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в пятницу выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
https://ria.ru/20250217/es-1999937041.html
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европа, сша, дональд трамп, джо байден
Европа, США, Дональд Трамп, Джо Байден
В Италии заявили, что Европа забыла о собственных интересах

Политолог Феррари: Европа забыла о собственных интересах, привыкнув подчиняться

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Европа забыла о своих политических интересах, привыкнув подчиняться Вашингтону, но новый политический курс президента США Дональда Трампа дает ей возможность вести собственную политику, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари (Aldo Ferrari).
"Избрание Трампа... действительно изменило международную обстановку, похоже, он инициировал большие перемены, и у нас, европейцев, это вызывает беспокойство, по крайней мере у многих. На протяжении десятилетий мы привыкли подчиняться Вашингтону, однако этот внезапный переход от (бывшего президента США - ред.) Джо Байдена, следующего традиционным линиям внешней политики, к Трампу, который, похоже, меняет их, по крайней мере, на первом этапе, вызывает у основных европейских политиков сильное беспокойство. Я долго ждал подобного поворота, потому что мы, европейцы, очень страдаем от постоянного забвения наших интересов в пользу интересов Соединенных Штатов. Но наши политики привыкли подчиняться Вашингтону, и теперь это трудно", - сказал профессор венецианского университета Ка-Фоскари.
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По словам Феррари, хотя с изменением международной повестки сложно быть уверенным в положительных последствиях, "важно, что наконец-то после многих лет инерции, особенно с начала конфликта на Украине, и бездействия дипломатии теперь, по крайней мере, мы начинаем двигаться".
Эксперт выразил надежду, что Европейский союз "перед лицом этого кризиса" сможет задуматься о своих собственных интересах.
"Мы, европейцы, привыкли действовать вместе с Вашингтоном, занимая подчиненное положение. Итак, это может означать две вещи. Или что мы подчиняемся, даже если изменение направления не нравится большинству правительств. Или, возможно, было бы очень хорошо, если бы Европа вернула себе контроль над своей судьбой, то есть перестала бы полностью зависеть от США на стратегическом уровне и встала на путь истинного политического, военного и внешнеполитического единства. Может быть, это было бы лучше, но я не думаю, что это осуществимо, особенно в краткосрочной перспективе", - сказал Феррари.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в пятницу выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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