https://ria.ru/20250218/estafeta-2000005511.html

В Улан-Удэ стартовала "Эстафета памяти"

В Улан-Удэ стартовала "Эстафета памяти" - РИА Новости, 18.02.2025

В Улан-Удэ стартовала "Эстафета памяти"

Акция "Эстафета памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:28:00+03:00

2025-02-18T11:28:00+03:00

2025-02-18T11:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

улан-удэ

россия

находка

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

союз пенсионеров россии

улан-удэнский авиационный завод

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УЛАН-УДЭ, 18 фев – РИА Новости. Акция "Эстафета памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии города. "Республиканская акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лента памяти побывает во всех районах Бурятии, где вспомнят всех наших земляков, кто воевал на фронтах войны и ковал победу в тылу", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего будет запущено шесть лент, которые пройдут по всей территории Бурятии. Накануне Дня Победы их объединят в единую ленту и возложат на Мемориал Победы в столице республики. "Сегодня знаменательный день, старт такой важной акции, которая отражает поколенческую память о подвиге наших земляков, который они совершили в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, по праву Улан-Удэ, город трудовой доблести, начал эту акцию", - приводятся в сообщении зампредседателя правительства Бурятии по социальной сфере – министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители советов ветеранов, участники специальной военной операции, волонтеры Победы, юнармейцы и кадеты. Акция инициирована Бурятской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Бурятского регионального отделения "Союз пенсионеров России". Рабочие Улан-Удэнского авиационного завода обратились с просьбой присвоить столице Бурятии статус "Города трудовой доблести" в марте 2023 года во время визита президента России Владимира Путина в регион. В сентябре 2023 года Путин подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску".

https://ria.ru/20250218/moskva-1999993604.html

https://ria.ru/20250217/gladkov-1999924172.html

улан-удэ

россия

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

улан-удэ, россия, находка, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), союз пенсионеров россии, улан-удэнский авиационный завод, 80-летие победы в великой отечественной войне