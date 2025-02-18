В Улан-Удэ стартовала "Эстафета памяти"
В Улан-Удэ стартовала "Эстафета памяти", посвященная 80-летию Победы
© Фото : Управление по информационной политике Улан-УдэАкция "Эстафета памяти" стартовала в Улан-Удэ
© Фото : Управление по информационной политике Улан-Удэ
Акция "Эстафета памяти" стартовала в Улан-Удэ
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УЛАН-УДЭ, 18 фев – РИА Новости. Акция "Эстафета памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии города.
"Республиканская акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лента памяти побывает во всех районах Бурятии, где вспомнят всех наших земляков, кто воевал на фронтах войны и ковал победу в тылу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего будет запущено шесть лент, которые пройдут по всей территории Бурятии. Накануне Дня Победы их объединят в единую ленту и возложат на Мемориал Победы в столице республики.
"Сегодня знаменательный день, старт такой важной акции, которая отражает поколенческую память о подвиге наших земляков, который они совершили в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, по праву Улан-Удэ, город трудовой доблести, начал эту акцию", - приводятся в сообщении зампредседателя правительства Бурятии по социальной сфере – министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители советов ветеранов, участники специальной военной операции, волонтеры Победы, юнармейцы и кадеты. Акция инициирована Бурятской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Бурятского регионального отделения "Союз пенсионеров России".
Рабочие Улан-Удэнского авиационного завода обратились с просьбой присвоить столице Бурятии статус "Города трудовой доблести" в марте 2023 года во время визита президента России Владимира Путина в регион. В сентябре 2023 года Путин подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску".