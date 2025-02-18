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Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 18.02.2025 (обновлено: 14:42 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html
Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД
Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД
Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:19:00+03:00
2025-02-18T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
александр грушко
евросоюз
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Сегодня страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за столом находились", - сказал Грушко.По его словам, "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией"."Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20250217/es-1999923094.html
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украина, в мире, россия, александр грушко, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Александр Грушко, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: роль и участие ЕС в переговорах по Украине исключены

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодня страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за столом находились", - сказал Грушко.
По его словам, "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией".
"Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - добавил Грушко.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияАлександр ГрушкоЕвросоюзПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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