https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html

Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД

Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025

Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД

Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:19:00+03:00

2025-02-18T14:19:00+03:00

2025-02-18T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Сегодня страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за столом находились", - сказал Грушко.По его словам, "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией"."Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20250217/es-1999923094.html

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