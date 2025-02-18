https://ria.ru/20250218/es-2000053643.html

В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС

В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025

В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:11:00+03:00

2025-02-18T14:11:00+03:00

2025-02-18T14:29:00+03:00

россия

евросоюз

александр грушко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, александр грушко