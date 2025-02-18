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В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
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14:11 18.02.2025 (обновлено: 14:29 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/es-2000053643.html
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
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россия
евросоюз
александр грушко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв", - сказал Грушко журналистам.
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россия, евросоюз, александр грушко
Россия, Евросоюз, Александр Грушко
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС

МИД: ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях России И ЕС

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв", - сказал Грушко журналистам.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД
Вчера, 14:19
 
РоссияЕвросоюзАлександр Грушко
 
 
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