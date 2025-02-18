https://ria.ru/20250218/es-2000053643.html
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:11:00+03:00
2025-02-18T14:11:00+03:00
2025-02-18T14:29:00+03:00
россия
евросоюз
александр грушко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что возможен прорыв в отношениях России и Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв", - сказал Грушко журналистам.
https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html
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россия, евросоюз, александр грушко
Россия, Евросоюз, Александр Грушко
В МИД оценили возможность прорыва в отношениях России и ЕС
МИД: ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях России И ЕС