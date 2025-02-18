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СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
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13:05 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/es-2000037546.html
СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину
СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину
Страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину, сообщает во вторник итальянская газета РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:05:00+03:00
2025-02-18T13:05:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину, сообщает во вторник итальянская газета Corriere della Sera. Неформальный саммит "по Украине и безопасности" состоялся в Париже в понедельник. Экстренная встреча, созванная президентом Франции Эммануэлем Макроном после 61-й Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа от 12 февраля, продлилась порядка трех часов и закончилась без итоговых заявлений. "Что касается отправки войск для участия в миротворческой миссии, которая является настоящим испытанием континентального единства, то некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские страны и страны Балтии, представленные вчера в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в этом", - пишет издание. В то же время, как отмечает газета, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии. Издание подчеркивает, что премьер Италии Джорджа Мелони назвала предложение по отправке войск на Украину "неэффективным решением". Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает обсуждение "преждевременным и неуместным". По данным Corriere della Sera, европейские страны также разделились и в отношении позиции к США и их новой администрации. "Они (американцы - ред.) все еще наши союзники или нет? Если Макрон организовал встречу (в Париже - ред.) для того, чтобы укрепить свою идею "стратегической автономии" от Соединенных Штатов, надеясь, что "электрошок" примирительных заявлений Трампа в адрес Путина и слов (вице-президента США - ред.) Джей Ди Вэнса в Мюнхене подтолкнет лидеров Европы к единому ответу - освобождению от американской защиты, - то этого не произошло", - говорится в материале. Мелони в связи с этим заявила, что "в Европе без США нет безопасности", этот же тезис поддержали Германия и Великобритания, уточняется в статье. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250218/sammit-1999948043.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину

Corriere della Sera: в ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину

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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину, сообщает во вторник итальянская газета Corriere della Sera.
Неформальный саммит "по Украине и безопасности" состоялся в Париже в понедельник. Экстренная встреча, созванная президентом Франции Эммануэлем Макроном после 61-й Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа от 12 февраля, продлилась порядка трех часов и закончилась без итоговых заявлений.
Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по Украине в Париже. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Неформальный саммит по Украине завершился без итоговых заявлений
Вчера, 00:29
"Что касается отправки войск для участия в миротворческой миссии, которая является настоящим испытанием континентального единства, то некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские страны и страны Балтии, представленные вчера в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в этом", - пишет издание.
В то же время, как отмечает газета, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии.
Издание подчеркивает, что премьер Италии Джорджа Мелони назвала предложение по отправке войск на Украину "неэффективным решением". Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает обсуждение "преждевременным и неуместным".
По данным Corriere della Sera, европейские страны также разделились и в отношении позиции к США и их новой администрации.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
СМИ раскрыли, что произошло на экстренном саммите Макрона
Вчера, 10:04
"Они (американцы - ред.) все еще наши союзники или нет? Если Макрон организовал встречу (в Париже - ред.) для того, чтобы укрепить свою идею "стратегической автономии" от Соединенных Штатов, надеясь, что "электрошок" примирительных заявлений Трампа в адрес Путина и слов (вице-президента США - ред.) Джей Ди Вэнса в Мюнхене подтолкнет лидеров Европы к единому ответу - освобождению от американской защиты, - то этого не произошло", - говорится в материале.
Мелони в связи с этим заявила, что "в Европе без США нет безопасности", этот же тезис поддержали Германия и Великобритания, уточняется в статье.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после саммита в Париже. 17 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
СМИ: Мелони раскритиковала саммит по Украине в Париже
Вчера, 07:03
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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