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СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину

СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 18.02.2025

СМИ: страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину

Страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину, сообщает во вторник итальянская газета РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:05:00+03:00

2025-02-18T13:05:00+03:00

2025-02-18T13:05:00+03:00

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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину, сообщает во вторник итальянская газета Corriere della Sera. Неформальный саммит "по Украине и безопасности" состоялся в Париже в понедельник. Экстренная встреча, созванная президентом Франции Эммануэлем Макроном после 61-й Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа от 12 февраля, продлилась порядка трех часов и закончилась без итоговых заявлений. "Что касается отправки войск для участия в миротворческой миссии, которая является настоящим испытанием континентального единства, то некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские страны и страны Балтии, представленные вчера в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в этом", - пишет издание. В то же время, как отмечает газета, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии. Издание подчеркивает, что премьер Италии Джорджа Мелони назвала предложение по отправке войск на Украину "неэффективным решением". Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает обсуждение "преждевременным и неуместным". По данным Corriere della Sera, европейские страны также разделились и в отношении позиции к США и их новой администрации. "Они (американцы - ред.) все еще наши союзники или нет? Если Макрон организовал встречу (в Париже - ред.) для того, чтобы укрепить свою идею "стратегической автономии" от Соединенных Штатов, надеясь, что "электрошок" примирительных заявлений Трампа в адрес Путина и слов (вице-президента США - ред.) Джей Ди Вэнса в Мюнхене подтолкнет лидеров Европы к единому ответу - освобождению от американской защиты, - то этого не произошло", - говорится в материале. Мелони в связи с этим заявила, что "в Европе без США нет безопасности", этот же тезис поддержали Германия и Великобритания, уточняется в статье. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999948043.html

https://ria.ru/20250218/sammit-1999978908.html

https://ria.ru/20250218/sammit-1999962482.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)