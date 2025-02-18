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Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон
Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон - РИА Новости, 19.02.2025
Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон
Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-18T23:14:00+03:00
2025-02-18T23:14:00+03:00
2025-02-19T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. "С 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 20 БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз
Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон
Минобороны: ПВО за час сбила 21 украинский дрон над Брянской областью и Крымом