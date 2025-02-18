https://ria.ru/20250218/drony-2000177263.html

Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон

Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон - РИА Новости, 19.02.2025

Над Брянской областью и Крымом уничтожили 21 украинский дрон

Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-18T23:14:00+03:00

2025-02-18T23:14:00+03:00

2025-02-19T00:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр богомаз

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. "С 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 20 БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз