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Суд вернул DOGE доступ к базе данных американских студентов
Суд вернул DOGE доступ к базе данных американских студентов - РИА Новости, 18.02.2025
Суд вернул DOGE доступ к базе данных американских студентов
Федеральный суд США отклонил иск о временном запрете на доступ сотрудников департамента эффективности госуправления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:52:00+03:00
2025-02-18T12:52:00+03:00
2025-02-18T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Федеральный суд США отклонил иск о временном запрете на доступ сотрудников департамента эффективности госуправления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, к базе данных студентов министерства образования, сообщает газета Washington Post. Ранее издание сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа временно заблокировала доступ DOGE к студенческим базам данных. По данным газеты, национальная сеть правовой защиты студентов подала иск от имени ассоциации студентов Калифорнийского университета, обвинив министерство в незаконном предоставлении конфиденциальных данных студентов департаменту Маска. "Федеральный судья в понедельник отказался выдать временный судебный запрет, который бы ограничил доступ сотрудников подконтрольного миллиардеру Илону Маску агентства DOGE к данным студентов в министерстве образования США, заявив, что в этом нет непосредственной угрозы", - пишет газета. Согласно материалам суда, представитель DOGE Адам Рамада заявил, что сотрудники агентства лишь помогают министерству проверять контракты и гранты на предмет возможных растрат и мошенничества. Он также подчеркнул, что работа ведется в строгом соответствии с законом. Судья Рэндольф Мосс отметил, что опасения студентов относительно утечек данных и их возможного использования другими госструктурами, включая иммиграционные службы, являются "чисто гипотетическими". "Будущие угрозы, которых опасаются члены UCSA, далеки от вероятных, не говоря уже об их неизбежности", - приводит The Washington Post отрывок из решения суда. Несмотря на отказ в блокировке доступа DOGE, судебное разбирательство продолжается, пишет газета. Кроме того, против агентства Маска поданы иски со стороны ряда профсоюзов, включая Американскую федерацию учителей, которые требуют запретить DOGE доступ к данным не только в Минобразовании, но и в Управлении по персоналу и Минфине США.
https://ria.ru/20250218/mask-2000024687.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Суд вернул DOGE доступ к базе данных американских студентов
WP: суд вернул DOGE доступ к базе данных американских студентов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Федеральный суд США отклонил иск о временном запрете на доступ сотрудников департамента эффективности госуправления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, к базе данных студентов министерства образования, сообщает газета Washington Post
.
Ранее издание сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа
временно заблокировала доступ DOGE к студенческим базам данных. По данным газеты, национальная сеть правовой защиты студентов подала иск от имени ассоциации студентов Калифорнийского университета, обвинив министерство в незаконном предоставлении конфиденциальных данных студентов департаменту Маска
.
"Федеральный судья в понедельник отказался выдать временный судебный запрет, который бы ограничил доступ сотрудников подконтрольного миллиардеру Илону Маску агентства DOGE к данным студентов в министерстве образования США, заявив, что в этом нет непосредственной угрозы", - пишет газета.
Согласно материалам суда, представитель DOGE Адам Рамада заявил, что сотрудники агентства лишь помогают министерству проверять контракты и гранты на предмет возможных растрат и мошенничества. Он также подчеркнул, что работа ведется в строгом соответствии с законом.
Судья Рэндольф Мосс отметил, что опасения студентов относительно утечек данных и их возможного использования другими госструктурами, включая иммиграционные службы, являются "чисто гипотетическими".
"Будущие угрозы, которых опасаются члены UCSA, далеки от вероятных, не говоря уже об их неизбежности", - приводит The Washington Post отрывок из решения суда.
Несмотря на отказ в блокировке доступа DOGE, судебное разбирательство продолжается, пишет газета. Кроме того, против агентства Маска поданы иски со стороны ряда профсоюзов, включая Американскую федерацию учителей, которые требуют запретить DOGE доступ к данным не только в Минобразовании, но и в Управлении по персоналу и Минфине США.