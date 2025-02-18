https://ria.ru/20250218/dnr-2000159802.html

Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР

Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025

Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР

Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР, повреждения получили многоквартирные дома и товарные объекты, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:07:00+03:00

2025-02-18T20:07:00+03:00

2025-02-18T20:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР, повреждения получили многоквартирные дома и товарные объекты, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "Макеевка в очередной раз подверглась вооруженной украинской агрессии. В центре города пострадали многоквартирные дома и торговые объекты. Повреждено остекление", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Подробности выясняются, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20250218/vsu-2000137482.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

россия

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, россия, вооруженные силы украины