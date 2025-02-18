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Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/dnr-2000159802.html
Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР
Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР
Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР, повреждения получили многоквартирные дома и товарные объекты, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:07:00+03:00
2025-02-18T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР, повреждения получили многоквартирные дома и товарные объекты, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "Макеевка в очередной раз подверглась вооруженной украинской агрессии. В центре города пострадали многоквартирные дома и торговые объекты. Повреждено остекление", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Подробности выясняются, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250218/vsu-2000137482.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР

Мэр Ключаров: ВСУ обстреляли центр Макеевки, повреждены дома и торговые объекты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР, повреждения получили многоквартирные дома и товарные объекты, сообщил мэр города Владислав Ключаров.
"Макеевка в очередной раз подверглась вооруженной украинской агрессии. В центре города пострадали многоквартирные дома и торговые объекты. Повреждено остекление", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Подробности выясняются, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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