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Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
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20:23 18.02.2025
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Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году
Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году
Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В прошлом году диспансеризацию демобилизованных участников - ветеранов специальной военной операции прошло 33 тысячи человек. Восемьдесят процентов из них были взяты на диспансерное наблюдение, 13,5% - направлены на реабилитацию и чуть более 1% из них была оказана высокотехнологичная медицинская помощь", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам диспансеризации за 2024 год. Она подчеркнула, что в этом году установлен особый порядок проведения диспансеризации участников СВО, включая порядок доставки в медицинскую организацию людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, возможность выезда медицинской бригады на дом к человеку. По данным Голиковой, правительство организовало работу по диспансеризации ветеранов Великой отечественной войны. В прошлом году ее прошли более 147 тысяч ветеранов и приравненных к ним категорий, включая почти 3 тысячи инвалидов войны и более 11 тысяч участников ВОВ, более 35 тысяч жителей блокадного Ленинграда.
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общество, здоровье - общество, россия, ленинград, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ленинград, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году

Голикова: 33 тыс демобилизованных участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 г

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"В прошлом году диспансеризацию демобилизованных участников - ветеранов специальной военной операции прошло 33 тысячи человек. Восемьдесят процентов из них были взяты на диспансерное наблюдение, 13,5% - направлены на реабилитацию и чуть более 1% из них была оказана высокотехнологичная медицинская помощь", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам диспансеризации за 2024 год.
Она подчеркнула, что в этом году установлен особый порядок проведения диспансеризации участников СВО, включая порядок доставки в медицинскую организацию людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, возможность выезда медицинской бригады на дом к человеку.
По данным Голиковой, правительство организовало работу по диспансеризации ветеранов Великой отечественной войны. В прошлом году ее прошли более 147 тысяч ветеранов и приравненных к ним категорий, включая почти 3 тысячи инвалидов войны и более 11 тысяч участников ВОВ, более 35 тысяч жителей блокадного Ленинграда.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияЛенинградТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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