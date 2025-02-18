https://ria.ru/20250218/dispanserizatsiya-2000161345.html

Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году

Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025

Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году

Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:23:00+03:00

2025-02-18T20:23:00+03:00

2025-02-18T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В прошлом году диспансеризацию демобилизованных участников - ветеранов специальной военной операции прошло 33 тысячи человек. Восемьдесят процентов из них были взяты на диспансерное наблюдение, 13,5% - направлены на реабилитацию и чуть более 1% из них была оказана высокотехнологичная медицинская помощь", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам диспансеризации за 2024 год. Она подчеркнула, что в этом году установлен особый порядок проведения диспансеризации участников СВО, включая порядок доставки в медицинскую организацию людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, возможность выезда медицинской бригады на дом к человеку. По данным Голиковой, правительство организовало работу по диспансеризации ветеранов Великой отечественной войны. В прошлом году ее прошли более 147 тысяч ветеранов и приравненных к ним категорий, включая почти 3 тысячи инвалидов войны и более 11 тысяч участников ВОВ, более 35 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, ленинград, татьяна голикова, владимир путин