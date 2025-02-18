Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 году
Голикова: 33 тыс демобилизованных участников СВО прошли диспансеризацию в 2024 г
Диспансеризация. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 33 тысячи участников СВО прошли диспансеризацию в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"В прошлом году диспансеризацию демобилизованных участников - ветеранов специальной военной операции прошло 33 тысячи человек. Восемьдесят процентов из них были взяты на диспансерное наблюдение, 13,5% - направлены на реабилитацию и чуть более 1% из них была оказана высокотехнологичная медицинская помощь", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам диспансеризации за 2024 год.
Она подчеркнула, что в этом году установлен особый порядок проведения диспансеризации участников СВО, включая порядок доставки в медицинскую организацию людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, возможность выезда медицинской бригады на дом к человеку.
По данным Голиковой, правительство организовало работу по диспансеризации ветеранов Великой отечественной войны. В прошлом году ее прошли более 147 тысяч ветеранов и приравненных к ним категорий, включая почти 3 тысячи инвалидов войны и более 11 тысяч участников ВОВ, более 35 тысяч жителей блокадного Ленинграда.
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