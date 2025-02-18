Рейтинг@Mail.ru
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/deportatsiya-2000151852.html
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ - РИА Новости, 18.02.2025
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ
Польские власти не уведомили российские консульские службы о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:18:00+03:00
2025-02-18T19:18:00+03:00
в мире
россия
босния и герцеговина
польша
сергей андреев
дональд туск
томаш семоняк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fba46568194fa2ac0ab1cee031dd5637.jpg
ПЕНЕНЖНО (Польша), 18 фев – РИА Новости. Польские власти не уведомили российские консульские службы о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. "Нет, нам об этом не сообщали, хотя в соответствии с консульской конвенцией местные власти обязаны сделать это в течение трех суток", - рассказал посол. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что из Боснии и Герцеговины в Польшу депортирован россиянин, подозреваемый в "координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников". В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован решением суда. В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран якобы за шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
https://ria.ru/20250205/posol-1997552664.html
https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html
россия
босния и герцеговина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f89457d324905218a66f852ed42fd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, босния и герцеговина, польша, сергей андреев, дональд туск, томаш семоняк
В мире, Россия, Босния и Герцеговина, Польша, Сергей Андреев, Дональд Туск, Томаш Семоняк
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ

Посол РФ Андреев: польские власти не сообщили о депортации россиянина из БиГ

© Depositphotos.com / rognarПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Depositphotos.com / rognar
Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЕНЖНО (Польша), 18 фев – РИА Новости. Польские власти не уведомили российские консульские службы о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.
"Нет, нам об этом не сообщали, хотя в соответствии с консульской конвенцией местные власти обязаны сделать это в течение трех суток", - рассказал посол.
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Посол России прокомментировал сообщения о "российских шпионах" в Польше
5 февраля, 16:38
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что из Боснии и Герцеговины в Польшу депортирован россиянин, подозреваемый в "координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников".
В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован решением суда.
В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран якобы за шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Вызовет большой переполох". В Польше предложили дерзкий план против России
17 февраля, 16:05
 
В миреРоссияБосния и ГерцеговинаПольшаСергей АндреевДональд ТускТомаш Семоняк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала