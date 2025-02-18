https://ria.ru/20250218/deportatsiya-2000151852.html
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ - РИА Новости, 18.02.2025
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ
Польские власти не уведомили российские консульские службы о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:18:00+03:00
2025-02-18T19:18:00+03:00
2025-02-18T19:18:00+03:00
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ПЕНЕНЖНО (Польша), 18 фев – РИА Новости. Польские власти не уведомили российские консульские службы о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. "Нет, нам об этом не сообщали, хотя в соответствии с консульской конвенцией местные власти обязаны сделать это в течение трех суток", - рассказал посол. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что из Боснии и Герцеговины в Польшу депортирован россиянин, подозреваемый в "координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников". В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что гражданину России, о котором идет речь, предъявлены обвинения в диверсиях, он арестован решением суда. В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран якобы за шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
https://ria.ru/20250205/posol-1997552664.html
https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html
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в мире, россия, босния и герцеговина, польша, сергей андреев, дональд туск, томаш семоняк
В мире, Россия, Босния и Герцеговина, Польша, Сергей Андреев, Дональд Туск, Томаш Семоняк
Посол Андреев прокомментировал депортацию россиянина из БиГ
Посол РФ Андреев: польские власти не сообщили о депортации россиянина из БиГ