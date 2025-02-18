https://ria.ru/20250218/dengi-1999949361.html

Россиянам объяснили, почему банки отказываются от "старых" денег

Россиянам объяснили, почему банки отказываются от "старых" денег - РИА Новости, 18.02.2025

Россиянам объяснили, почему банки отказываются от "старых" денег

Отказ банков от “старых” денег можно трактовать двояко — одни не готовы переоформлять открытые до повышения ставок вклады на новых условиях, другие не принимают РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:17:00+03:00

2025-02-18T02:17:00+03:00

2025-02-18T02:17:00+03:00

экономика

андрей гиринский

рудн

банки

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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Отказ банков от “старых” денег можно трактовать двояко — одни не готовы переоформлять открытые до повышения ставок вклады на новых условиях, другие не принимают купюры прежних лет выпуска, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Он объяснил, что банки не всегда воспринимают средства, которые уже числились на их балансе, в качестве новых и не хотят платить за них повышенный процент. Только за последний год средние ставки по депозитам выросли минимум на треть. “Можно пожаловаться в Центробанк — в последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги”, — советует Гиринский.По его словам, можно забрать деньги из банка и открыть новый вклад через пару месяцев. Либо сразу отнести их в другой банк, где они уже пройдут как новые. Там можно сразу открыть вклад по актуальным ставкам.Еще один вариант — отказ принимать ветхие и старые банкноты. Как правило, речь идет о крупном номинале, который требуется проверять особо тщательно. Современные детекторы купюр вполне надежны и эффективны, но некоторые кассиры все же перестраховываются. В случае необоснованного отказа следует попросить письменный отказ или написать претензию. Следующий шаг — жалоба в Банк России, заключил Гиринский.

https://ria.ru/20250215/dengi-1999507991.html

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экономика, андрей гиринский, рудн, банки