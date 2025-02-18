https://ria.ru/20250218/deepseek-2000135852.html

DeepSeek передает данные пользователей владельцу TikTok, сообщает YNA

DeepSeek передает данные пользователей владельцу TikTok, сообщает YNA - РИА Новости, 18.02.2025

DeepSeek передает данные пользователей владельцу TikTok, сообщает YNA

Китайская компания DeepSeek, представившая ранее свою новую модель чат-бота R1, передает данные пользователей другой китайской компании ByteDance, владеющей... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:41:00+03:00

2025-02-18T18:41:00+03:00

2025-02-18T18:41:00+03:00

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СЕУЛ, 18 фев - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek, представившая ранее свою новую модель чат-бота R1, передает данные пользователей другой китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на представителей южнокорейской Комиссии по защите персональных данных. "После начала работы DeepSeek (в Южной Корее - ред.) Комиссия отправила в головной офис DeepSeek официальный запрос о способах сбора и обработки персональной информации и приступила к собственному анализу сервиса DeepSeek. В ходе анализа было подтверждено, что DeepSeek передавала информацию, вводимую пользователями, третьей стороне - ByteDance. Представитель комиссии заявил, что они "подтвердили, что DeepSeek обменивается информацией (с ByteDance)", отметив при этом, что "какая именно информация и в каком объеме передавалась, подтвердить пока не удалось", - пишет Рёнхап. При этом, согласно южнокорейскому законодательству, для передачи персональных данных третьей стороне оператор персональных данных должен подробно проинформировать об этом пользователя, предоставляющего свои сведения, и получить его согласие. Ранее сообщалось, что DeepSeek после переговоров с властями Южной Кореи решила с 15 февраля временно ограничить загрузку своего приложения в стране из-за несоответствия местному законодательству. Комиссия по защите персональных данных тогда посчитала, что устранение несоответствий в политике обработки персональных данных займет продолжительное время, и рекомендовала компании приостановить работу сервиса в Южной Корее, с чем в DeepSeek согласились. Однако с учетом вскрывшейся информации о передаче данных ByteDance, как указывает Рёнхап, появились предположения, что быстрое согласие с требованиями регулятора было связано с тем, что передаваемая ByteDance информация о пользователях попадала под определение чувствительных личных данных, что грозило DeepSeek штрафами за нарушение законодательства. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. ByteDance неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей. В начале февраля ByteDance представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) OmniHuman-1, которая способна генерировать видео с изображением людей из фотографии и аудио. Модель пока официально не выпускалась, но она, как отмечали разработчики, способна генерировать чрезвычайно реалистичные видео с изображением людей на основе слабых входных сигналов, она поддерживает различные визуальные и звуковые стили, может генерировать видео с любым соотношением сторон и пропорциями тела. В OmniHuman также было улучшено отображение жестов, что являлось проблемой для других подобных ИИ. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ByteDance планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с ИИ, в том числе на приобретение ИИ-чипов. В декабре 2024 года в отчете информационного центра сети интернет Китая (CNNIC) сообщалось, что число пользователей продуктов генеративного искусственного интеллекта в КНР достигло 230 миллионов человек.

https://ria.ru/20250217/deepseek-1999745656.html

https://ria.ru/20250211/mts-1998632099.html

https://ria.ru/20250206/deepseek-1997646217.html

https://ria.ru/20250217/deepseek-1999832062.html

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в мире, технологии, южная корея, китай, сша, tiktok, nasdaq, deepseek