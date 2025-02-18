https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

Россия и США сделали первый шаг к миру

Россия и США сделали первый шаг к миру - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США сделали первый шаг к миру

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде освещали в прямом режиме все мировые СМИ и информагентства. Хорошо видно было, как не хватало миру... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:21:00+03:00

2025-02-18T17:21:00+03:00

2025-02-18T17:42:00+03:00

аналитика

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде освещали в прямом режиме все мировые СМИ и информагентства. Хорошо видно было, как не хватало миру нормального делового взаимодействия двух главных сверхдержав современности.Но разве Россия поставила отношения с США на паузу? Наоборот, с 2021 года Москва постоянно призывала страны Запада к переговорам, чтобы обсудить насущные вопросы нашей и мировой безопасности.Что было нам ответом? Игнорирование, насмешки, санкции, забавные и жалкие попытки Россию "отменить". Администрация Байдена в качестве ответа на предложения Москвы стала накачивать оружием Украину, угрожая самому существованию нашей страны.Что ж, ввиду полной недоговороспособности Вашингтона Россия принялась доносить до партнеров свою позицию на поле боя. И речь отнюдь не только о землях нашей Новороссии.Полем боя за последние три года стало все — экономика, финансы, спорт, культура. Байденовская администрация не скрывала, что ее изначальной целью было нанести России стратегическое поражение. Однако она победила на всех фронтах — как это не раз уже случалось в истории. Поэтому переговорный процесс вернулся туда, куда ему и полагалось: за стол переговоров.Администрация Дональда Трампа, пытающаяся разгрести все косяки Байдена и Ко, взялась и за украинскую проблему. Так как в противостоянии России и США роль Киева была сугубо инструментальной, естественно, возникло понимание, что высокие стороны должны договариваться исключительно между собой. Поэтому в Эр-Рияд не пригласили представителей Украины и Европы.В процессе переговоров стороны обозначили свои позиции. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что говорить об их сближении пока рано, однако, как говорят наши друзья китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага.До американской делегации было доведено, насколько невыгодным предприятием стало участие в украинском конфликте для экономики США — их ведущие компании теряют от антироссийских санкций миллиарды долларов.Добавим от себя, что еще страшнее урон репутационный: изначально непопулярному Джо Байдену нечего было терять, когда он раскочегаривал конфликт на Украине, рискуя обрушить весь мир в пропасть ядерной войны. Однако странно было бы Дональду Трампу так же растратить тот огромный кредит доверия, который ему выдали сторонники.Итоги переговоров в Эр-Рияде могут показаться скромными. Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москву и Вашингтон, а также возобновить геополитическое сотрудничество, расширяя его по мере урегулирования на Украине.Министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио сообщили об организации команд на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию на Украине и о создании механизма консультаций по устранению раздражителей в отношениях Москвы и Вашингтона.На самом деле за этими сухими формулировками — серьезный успех России, который мы создавали всей страной. Режим изоляции России провалился, Москву услышали. В Вашингтоне нарастает осознание того, что украинский кейс невозможно решить в суперкороткие сроки. Госсекретарь США признал, что окончание конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон.Ушла в прошлое — хочется надеяться, навсегда — ковбойская риторика о "сделке", которую стороны быстренько заключат под нажимом Вашингтона. Не слышно рассуждений про рычаги давления. К американским контрагентам мало-помалу приходит осознание того, что Россия сейчас решает экзистенциальные для себя проблемы и к этому нужно относиться со всей серьезностью."Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать нашу позицию", — специально отметил Сергей Лавров, назвавший разговор с представителями США "очень полезным".Разумеется, путь к взаимопониманию предстоит еще очень долгий. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не назначена, а их командам предстоит длительная и сложная работа по сближению позиций.Каждая сторона входит в этот процесс с тяжелым багажом. На команду Трампа будет давить груз невыполненных обещаний, которые щедро надавала Киеву байденовская администрация, а также вечная американская боязнь потерять лицо и показаться слабаками. У российских делегаций за плечами тяжелейший опыт прямого обмана со стороны европейских гарантов Минских соглашений.И все-таки обе стороны сумели продемонстрировать в Эр-Рияде свою высочайшую ответственность перед всем миром. Первый шажок на сближение между ядерными сверхдержавами стал гигантским шагом для всего человечества — прочь от угрозы всеобщей гибели.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000101655.html

https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html

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аналитика, россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде