https://ria.ru/20250218/burjatija-1999973281.html

В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек

В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек - РИА Новости, 18.02.2025

В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек

Участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на трех мужчин, похитивших их и вымогавших деньги, задержали в Бурятии, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:27:00+03:00

2025-02-18T09:27:00+03:00

2025-02-18T09:27:00+03:00

происшествия

республика бурятия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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УЛАН-УДЭ, 18 фев – РИА Новости. Участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на трех мужчин, похитивших их и вымогавших деньги, задержали в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. "В ходе проведенных при участии сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Бурятия и управления Росгвардии по Республике Бурятия следственно-оперативных мероприятий трое фигурантов задержаны, еще один – пока находится в розыске", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело заведено в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в разбое и похищении человека. По данным следствия, трое лидеров преступной среды и один боец смешанных единоборств в составе ОПГ 7 февраля 2025 года, узнав, что к трех мужчин имеется крупная сумма денег, приехали к ним в квартиру, избили мужчин, угрожали пистолетом и требовали деньги. Затем нападавшие насильно привезли их в подсобное помещение одного из кафе, удерживали их там. "Потерпевшие, опасаясь осуществления угроз, передали обвиняемым денежные средства на общую сумму 900 тысяч рублей", - добавляется в сообщении. Во время обысков у обвиняемых изъято огнестрельное оружие с боеприпасами, в том числе пистолет, который использовался во время нападения, ручная граната и холодное оружие. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают полную картину преступлений, иных соучастников, а также другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.

https://ria.ru/20241130/spetsnaz-1986599249.html

https://ria.ru/20250217/muzhchina-1999814602.html

республика бурятия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика бурятия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)