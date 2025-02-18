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В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек - РИА Новости, 18.02.2025
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09:27 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/burjatija-1999973281.html
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек - РИА Новости, 18.02.2025
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек
Участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на трех мужчин, похитивших их и вымогавших деньги, задержали в Бурятии, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:27:00+03:00
2025-02-18T09:27:00+03:00
происшествия
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россия
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УЛАН-УДЭ, 18 фев – РИА Новости. Участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на трех мужчин, похитивших их и вымогавших деньги, задержали в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. "В ходе проведенных при участии сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Бурятия и управления Росгвардии по Республике Бурятия следственно-оперативных мероприятий трое фигурантов задержаны, еще один – пока находится в розыске", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело заведено в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в разбое и похищении человека. По данным следствия, трое лидеров преступной среды и один боец смешанных единоборств в составе ОПГ 7 февраля 2025 года, узнав, что к трех мужчин имеется крупная сумма денег, приехали к ним в квартиру, избили мужчин, угрожали пистолетом и требовали деньги. Затем нападавшие насильно привезли их в подсобное помещение одного из кафе, удерживали их там. "Потерпевшие, опасаясь осуществления угроз, передали обвиняемым денежные средства на общую сумму 900 тысяч рублей", - добавляется в сообщении. Во время обысков у обвиняемых изъято огнестрельное оружие с боеприпасами, в том числе пистолет, который использовался во время нападения, ручная граната и холодное оружие. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают полную картину преступлений, иных соучастников, а также другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.
https://ria.ru/20241130/spetsnaz-1986599249.html
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происшествия, республика бурятия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек

В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех мужчин и вымогавших деньги

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 18 фев – РИА Новости. Участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на трех мужчин, похитивших их и вымогавших деньги, задержали в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"В ходе проведенных при участии сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Бурятия и управления Росгвардии по Республике Бурятия следственно-оперативных мероприятий трое фигурантов задержаны, еще один – пока находится в розыске", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уголовное дело заведено в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в разбое и похищении человека.
По данным следствия, трое лидеров преступной среды и один боец смешанных единоборств в составе ОПГ 7 февраля 2025 года, узнав, что к трех мужчин имеется крупная сумма денег, приехали к ним в квартиру, избили мужчин, угрожали пистолетом и требовали деньги. Затем нападавшие насильно привезли их в подсобное помещение одного из кафе, удерживали их там.
"Потерпевшие, опасаясь осуществления угроз, передали обвиняемым денежные средства на общую сумму 900 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
Во время обысков у обвиняемых изъято огнестрельное оружие с боеприпасами, в том числе пистолет, который использовался во время нападения, ручная граната и холодное оружие.
Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают полную картину преступлений, иных соучастников, а также другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.
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