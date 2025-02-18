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В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину

В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину - РИА Новости, 18.02.2025

В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину

Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:31:00+03:00

2025-02-18T23:31:00+03:00

2025-02-18T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что потенциальное размещение на Украине вооруженных сил европейских стран должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. "Нет, боюсь, не может. Общая численность армии составляет около 72 тысяч человек, но численность войск, готовых к развертыванию - от 45 до 50 тысяч от силы. Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения - ред.) всех этих людей на постоянной основе. И армия просто недостаточно велика, чтобы добиться какого-либо большого эффекта", - заявил Ричардс в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Великобритания в настоящий момент отправить свои войска на Украину. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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в мире, украина, великобритания, россия, дэвид ричардс, кир стармер, дмитрий песков