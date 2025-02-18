Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 18.02.2025 (обновлено: 23:32 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/britaniya-2000177823.html
В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину
В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину
Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:31:00+03:00
2025-02-18T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
дэвид ричардс
кир стармер
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что потенциальное размещение на Украине вооруженных сил европейских стран должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. "Нет, боюсь, не может. Общая численность армии составляет около 72 тысяч человек, но численность войск, готовых к развертыванию - от 45 до 50 тысяч от силы. Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения - ред.) всех этих людей на постоянной основе. И армия просто недостаточно велика, чтобы добиться какого-либо большого эффекта", - заявил Ричардс в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Великобритания в настоящий момент отправить свои войска на Украину. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250218/dom-2000170419.html
https://ria.ru/20250218/britaniya-2000127896.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, дэвид ричардс, кир стармер, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Дэвид Ричардс, Кир Стармер, Дмитрий Песков
В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину

Экс-глава генштаба ВС Ричардс: Британии не хватит солдат для отправки на Украину

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что потенциальное размещение на Украине вооруженных сил европейских стран должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
США ожидают визит премьера Британии
Вчера, 22:01
"Нет, боюсь, не может. Общая численность армии составляет около 72 тысяч человек, но численность войск, готовых к развертыванию - от 45 до 50 тысяч от силы. Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения - ред.) всех этих людей на постоянной основе. И армия просто недостаточно велика, чтобы добиться какого-либо большого эффекта", - заявил Ричардс в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Великобритания в настоящий момент отправить свои войска на Украину.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Британии призвали созвать парламент по вопросу отправки войск на Украину
Вчера, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияДэвид РичардсКир СтармерДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала