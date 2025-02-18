В Британии призвали провести голосование по отправке войск на Украину
Депутаты парламента Британии призвали к голосованию по отправке войск на Украину
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британские депутаты из трех основных партий призвали провести в парламенте обсуждение и голосование по инициативе премьер-министра Кира Стармера отправить военных на Украину в качестве "миротворцев".
Стармер ранее заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Телеканал Sky News сообщал, что представитель Даунинг-стрит отказался гарантировать вынесение вопроса размещения военных на Украине на голосование депутатов. В январе издание Politico сообщало, что отправка "миротворцев" на Украину вызовет у британской общественности серьезные споры, депутаты, вероятно, потребуют провести дебаты и голосование в парламенте по этому вопросу.
"Голосование в палате общин (нижняя палата британского парламента - ред.) должно состояться непременно, и после неудач в Басре и Гильменде меня придется убеждать", - заявил депутат из правящей Лейбористской партии Грэм Стрингер, делая отсылку к британским военным кампаниям в Ираке и Афганистане. Его слова приводит издание Politico.
Лейбористка Диана Эбботт также заявила о необходимости провести голосование перед любой отправкой британских военных на Украину. Депутат Клайв Льюис призвал к "более глубоким и широким дебатам" по этому вопросу, опасаясь, что без поддержки США британские солдаты могут "оказаться в опасности, противостоя ядерной державе".
Аналогичное мнение выразил и ряд парламентариев из оппозиционных Консервативной и Либерально-демократической партий, сообщает Politico.
"Мы поддерживаем предложения премьер-министра по Украине, и мы также всегда поддерживали, чтобы парламент мог высказаться по вопросу размещения военных сил", - приводит издание слова либерального демократа Хелен Магуайр, которая также является представителем партии по вопросам обороны.
Депутат-консерватор Джон Уиттингдейл заявил, что ожидает вынесение инициативы Стармера на обсуждение и голосование в парламенте. Эту позицию разделяют еще несколько парламентариев от тори, пишет Politico.
Ряд политиков при этом выступил против проведения голосования. В частности, депутат-консерватор Джулиан Смит предостерег от "микроменеджмента" военных решений со стороны парламента. Аналогичную точку зрения высказал и парламентарий-лейборист, пожелавший остаться неназванным, говорится в материале.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.