https://ria.ru/20250218/boliviya-1999952515.html

В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек

В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек - РИА Новости, 18.02.2025

В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек

Более 30 человек погибли, 15 ранены в результате падения в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии, сообщило издание La Razón. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:58:00+03:00

2025-02-18T01:58:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Более 30 человек погибли, 15 ранены в результате падения в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии, сообщило издание La Razón."На дороге Потоси — Оруро сегодня произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погиб 31 человек", — говорится в сообщении. Автобус упал в пропасть глубиной в 800 метров. Среди раненых есть два ребенка, они в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250215/davka-1999625056.html

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