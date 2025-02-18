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В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек - РИА Новости, 18.02.2025
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01:58 18.02.2025 (обновлено: 06:30 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/boliviya-1999952515.html
В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек
В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек - РИА Новости, 18.02.2025
В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли, 15 ранены в результате падения в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии, сообщило издание La Razón. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T01:58:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Более 30 человек погибли, 15 ранены в результате падения в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии, сообщило издание La Razón."На дороге Потоси — Оруро сегодня произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погиб 31 человек", — говорится в сообщении. Автобус упал в пропасть глубиной в 800 метров. Среди раненых есть два ребенка, они в тяжелом состоянии.
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в мире, боливия
В мире, Боливия
В Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек

La Razón: в Боливии при падении автобуса в пропасть погибли более 30 человек

© AP Photo / Dado GaldieriАвтомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Более 30 человек погибли, 15 ранены в результате падения в пропасть автобуса в департаменте Потоси на юге Боливии, сообщило издание La Razón.
"На дороге Потоси — Оруро сегодня произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погиб 31 человек", — говорится в сообщении.
Автобус упал в пропасть глубиной в 800 метров. Среди раненых есть два ребенка, они в тяжелом состоянии.
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