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Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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14:39 18.02.2025 (обновлено: 14:50 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/bloomberg-2000061567.html
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США
США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:39:00+03:00
2025-02-18T14:50:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает агентство Блумберг.Агентство подчеркивает, что на фоне проходящей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник ближневосточные страны демонстрируют свое дипломатическое значение."Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000057264.html
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россия
сша
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США

Bloomberg: Россия и США могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии

© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает агентство Блумберг.
Агентство подчеркивает, что на фоне проходящей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник ближневосточные страны демонстрируют свое дипломатическое значение.
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"Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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В миреРоссияСШАСаудовская АравияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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