https://ria.ru/20250218/bloomberg-2000061567.html

Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США

Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США

США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:39:00+03:00

2025-02-18T14:39:00+03:00

2025-02-18T14:50:00+03:00

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саудовская аравия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает агентство Блумберг.Агентство подчеркивает, что на фоне проходящей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник ближневосточные страны демонстрируют свое дипломатическое значение."Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000057264.html

https://ria.ru/20250218/fogel-2000061732.html

россия

сша

саудовская аравия

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в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде