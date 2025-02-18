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Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США
США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:39:00+03:00
2025-02-18T14:39:00+03:00
2025-02-18T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе, передает агентство Блумберг.Агентство подчеркивает, что на фоне проходящей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник ближневосточные страны демонстрируют свое дипломатическое значение."Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Bloomberg рассказало о возможном предстоящем саммите России и США
Bloomberg: Россия и США могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии