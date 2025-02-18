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Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника
Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 18.02.2025
Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:05:00+03:00
2025-02-18T22:05:00+03:00
2025-02-18T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
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республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого февраля 2025 года в период с 21.05 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника
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