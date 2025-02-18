https://ria.ru/20250218/bespilotniki-2000170807.html

Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника

Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 18.02.2025

Над Брянской областью и Крымом уничтожили три беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:05:00+03:00

2025-02-18T22:05:00+03:00

2025-02-18T22:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого февраля 2025 года в период с 21.05 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность