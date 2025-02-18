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Над двумя областями России ночью сбили пять украинских беспилотников
Над двумя областями России ночью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025
Над двумя областями России ночью сбили пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:15:00+03:00
2025-02-18T07:15:00+03:00
2025-02-18T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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воронежская область
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Воронежской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область
Над двумя областями России ночью сбили пять украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА ВСУ над двумя областями