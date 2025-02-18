https://ria.ru/20250218/bespilotnik-2000113922.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.02.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО в 15.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:31:00+03:00
2025-02-18T17:31:00+03:00
2025-02-18T17:31:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО в 15.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого февраля 2025 года в 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/dron-1999693849.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью