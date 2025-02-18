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В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 18.02.2025 (обновлено: 11:06 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/bespilotnik-1999993209.html
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 18.02.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Гражданский автомобиль атакован украинским бесплотником на трассе в Запорожской области, водитель не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:03:00+03:00
2025-02-18T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
mercedes
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Гражданский автомобиль атакован украинским бесплотником на трассе в Запорожской области, водитель не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "На автодороге Васильевка – Днепрорудное украинский БПЛА-камикадзе в ударном снаряжении атаковал гражданский автомобиль Mercedes", - написал Балицкий, разместив фото атакованной машины. Он уточнил, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил механические повреждения, водитель – 35-летний житель Приазовского муниципального округа – не пострадал. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, mercedes
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Mercedes
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Запорожской области
Последствия атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Гражданский автомобиль атакован украинским бесплотником на трассе в Запорожской области, водитель не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"На автодороге Васильевка – Днепрорудное украинский БПЛА-камикадзе в ударном снаряжении атаковал гражданский автомобиль Mercedes", - написал Балицкий, разместив фото атакованной машины.
Он уточнил, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил механические повреждения, водитель – 35-летний житель Приазовского муниципального округа – не пострадал.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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17 февраля, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Евгений БалицкийMercedes
 
 
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