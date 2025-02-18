https://ria.ru/20250218/bespilotnik-1999993209.html

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 18.02.2025

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Гражданский автомобиль атакован украинским бесплотником на трассе в Запорожской области, водитель не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:03:00+03:00

2025-02-18T11:03:00+03:00

2025-02-18T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

евгений балицкий

mercedes

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Гражданский автомобиль атакован украинским бесплотником на трассе в Запорожской области, водитель не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "На автодороге Васильевка – Днепрорудное украинский БПЛА-камикадзе в ударном снаряжении атаковал гражданский автомобиль Mercedes", - написал Балицкий, разместив фото атакованной машины. Он уточнил, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил механические повреждения, водитель – 35-летний житель Приазовского муниципального округа – не пострадал. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, mercedes