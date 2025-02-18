https://ria.ru/20250218/baltika-1999971145.html

Патрушев пригрозил ответом на действия недружественных стран на Балтике

Патрушев пригрозил ответом на действия недружественных стран на Балтике - РИА Новости, 18.02.2025

Патрушев пригрозил ответом на действия недружественных стран на Балтике

Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:12:00+03:00

2025-02-18T09:12:00+03:00

2025-02-18T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре, но Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Сегодня под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО. Пытаются навязать европейским странам изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтийском море при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти суда "якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". Слово "якобы" в последнее время часто употребляется западниками, подменяющими доказательства домыслами и клеветой, добавил он. "Запад долго искал поводы вытеснить Россию из Балтики, но не найдя их, решил выдумывать мотивы для совершения по сути пиратских захватов наших судов. Разумеется, Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры", - отметил Патрушев. По его словам, отрезать Россию от морских выходов к Западу, от Черного моря и Балтики – заветная мечта Лондона еще с XVIII столетия. "Британцы пытались помешать Петру Великому, интриговали против Екатерины II. Иногда пытались действовать и силой оружия. Вспомните Крымскую войну, которую в истории часто трактуют как поражение России, но на деле-то британцы и французы потерпели поражение на бастионах Севастополя, на Балтике и также на Дальнем Востоке и Соловецких островах", - напомнил Патрушев. Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты, сообщило ранее в феврале европейское издание Politico со ссылкой на двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС. По данным собеседников издания, обсуждаемые предложения в основном делятся на три категории. Во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые якобы могут навредить местной экологии, например, из-за разливов нефти, говорится в сообщении. Во-вторых, власти также могли бы использовать законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре, к которой, в частности, относятся подводные кабели, пишет издание. Наконец, на случай, "если международное право не сработает", страны обсуждают принятие новых национальных законов для упрощения задержания судов, и это может включать требование к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка для задержания судов, полагающихся на других операторов, указывает издание. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории. Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о "российском следе" в повреждении кабелей в Балтийском море инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в регионе.

https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html

https://ria.ru/20250211/provokatsiya-1998642962.html

https://ria.ru/20250214/mid-1999409402.html

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балтийское море

черное море

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россия, балтийское море, черное море, николай патрушев, екатерина ii, мария захарова, нато, politico, евросоюз, безопасность