https://ria.ru/20250218/ataki-2000136999.html

В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников

В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025

В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников

Оперативный штаб Краснодарского края заявил о действии локального режима ЧС из-за атак беспилотников уже во втором населенном пункте - городе... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:43:00+03:00

2025-02-18T18:43:00+03:00

2025-02-18T18:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

славянск-на-кубани

северский район

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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края заявил о действии локального режима ЧС из-за атак беспилотников уже во втором населенном пункте - городе Славянске-на-Кубани. В понедельник локальный режим ЧС был введён в поселке Ильском Северского района. "Режим ЧС введен в границах поселений, чтобы помочь жителям пострадавших домовладений после атак БПЛА с восстановлением жилья. В Славянске-на-Кубани в границах города - С 8 февраля", - говорится в сообщении. Ранее власти заявили, что 51 дом поврежден после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края. Пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар, а также первая медицинская помощь была оказана женщине.

https://ria.ru/20250217/kuban-1999941033.html

краснодарский край

славянск-на-кубани

северский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани, северский район