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В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ataki-2000136999.html
В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников
В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025
В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников
Оперативный штаб Краснодарского края заявил о действии локального режима ЧС из-за атак беспилотников уже во втором населенном пункте - городе... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:43:00+03:00
2025-02-18T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
славянск-на-кубани
северский район
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края заявил о действии локального режима ЧС из-за атак беспилотников уже во втором населенном пункте - городе Славянске-на-Кубани. В понедельник локальный режим ЧС был введён в поселке Ильском Северского района. "Режим ЧС введен в границах поселений, чтобы помочь жителям пострадавших домовладений после атак БПЛА с восстановлением жилья. В Славянске-на-Кубани в границах города - С 8 февраля", - говорится в сообщении. Ранее власти заявили, что 51 дом поврежден после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края. Пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар, а также первая медицинская помощь была оказана женщине.
https://ria.ru/20250217/kuban-1999941033.html
краснодарский край
славянск-на-кубани
северский район
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происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Северский район
В Славянске-на-Кубани ввели режим ЧС из-за атак беспилотников

Власти объявили о локальном режиме ЧС в Славянске-на-Кубани из-за атак дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края заявил о действии локального режима ЧС из-за атак беспилотников уже во втором населенном пункте - городе Славянске-на-Кубани.
В понедельник локальный режим ЧС был введён в поселке Ильском Северского района.
«
"Режим ЧС введен в границах поселений, чтобы помочь жителям пострадавших домовладений после атак БПЛА с восстановлением жилья. В Славянске-на-Кубани в границах города - С 8 февраля", - говорится в сообщении.
Ранее власти заявили, что 51 дом поврежден после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края. Пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар, а также первая медицинская помощь была оказана женщине.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСлавянск-на-КубаниСеверский район
 
 
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