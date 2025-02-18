https://ria.ru/20250218/assanzh-1999956562.html
В Австралии призвали Трамп помиловать Ассанжа
В Австралии призвали Трамп помиловать Ассанжа - РИА Новости, 18.02.2025
В Австралии призвали Трамп помиловать Ассанжа
Австралийский активист и создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть помилован, сейчас на это вновь появилась надежда, несмотря на то что Дональд Трамп не... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:44:00+03:00
2025-02-18T03:44:00+03:00
2025-02-18T06:30:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Австралийский активист и создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть помилован, сейчас на это вновь появилась надежда, несмотря на то что Дональд Трамп не сделал этого в свой первый президентский срок, рассказал в интервью РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу.Ассанжа освободили из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав Штатов, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет в тюрьме. После этого ряд активистских организаций, а также австралийские парламентарии просили помиловать Ассанжа."Джулиану Ассанжу не должны были предъявлять какие-либо обвинения, он не должен был сидеть в тюрьме, тем более, так долго. Джулиан Ассанж — вероятно, лучший журналист в мире и, вероятно, самый честный журналист. Я бы хотел надеяться, что он будет помилован. Но я не обольщаюсь. Я говорю это, потому что в конце первого срока президентства у Трампа была такая возможность. Когда он вел предвыборную кампанию на свой первый президентский срок, он сказал: "Джулиан кажется хорошим парнем, не понимаю, зачем мы к нему пристаем. Нужно разобраться в этом и отпустить его", — отметил Лоу.Но когда Трамп вступил в должность президента, он не помиловал Ассанжа, напомнил собеседник."Слова Трампа не соответствуют его действиям. В конце срока у него был шанс помиловать Джулиана Ассанжа, но он этого не сделал. Вместо этого он помиловал отца своего зятя (Чарльза) Кушнера, который был в тюрьме. Почему Трамп поступил неправильно? Потому что Трамп на самом деле не хочет поступать правильно. Но у меня снова появилась надежда, я оптимист... Я надеюсь, что его помилуют, что все начнется с чистого листа ради него", — добавил Лоу. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20241203/tramp-1986992070.html
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в мире, сша, австралия, джулиан ассанж, дональд трамп, хиллари клинтон, wikileaks, сайпан (остров)
В мире, США, Австралия, Джулиан Ассанж, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Сайпан (остров)
В Австралии призвали Трамп помиловать Ассанжа
Политолог Лоу: Трамп должен помиловать Ассанжа, чего не сделал в первый срок
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Австралийский активист и создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть помилован, сейчас на это вновь появилась надежда, несмотря на то что Дональд Трамп не сделал этого в свой первый президентский срок, рассказал в интервью РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав Штатов, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет в тюрьме. После этого ряд активистских организаций, а также австралийские парламентарии просили помиловать Ассанжа.
"Джулиану Ассанжу не должны были предъявлять какие-либо обвинения, он не должен был сидеть в тюрьме, тем более, так долго. Джулиан Ассанж — вероятно, лучший журналист в мире и, вероятно, самый честный журналист. Я бы хотел надеяться, что он будет помилован. Но я не обольщаюсь. Я говорю это, потому что в конце первого срока президентства у Трампа была такая возможность. Когда он вел предвыборную кампанию на свой первый президентский срок, он сказал: "Джулиан кажется хорошим парнем, не понимаю, зачем мы к нему пристаем. Нужно разобраться в этом и отпустить его", — отметил Лоу.
Но когда Трамп вступил в должность президента, он не помиловал Ассанжа, напомнил собеседник.
"Слова Трампа не соответствуют его действиям. В конце срока у него был шанс помиловать Джулиана Ассанжа, но он этого не сделал. Вместо этого он помиловал отца своего зятя (Чарльза) Кушнера, который был в тюрьме. Почему Трамп поступил неправильно? Потому что Трамп на самом деле не хочет поступать правильно. Но у меня снова появилась надежда, я оптимист... Я надеюсь, что его помилуют, что все начнется с чистого листа ради него", — добавил Лоу.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.