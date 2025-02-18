https://ria.ru/20250218/antarktida-2000007554.html
На всех полярных станциях в Антарктиде появилась мобильная связь
На всех полярных станциях в Антарктиде появилась мобильная связь - РИА Новости, 18.02.2025
На всех полярных станциях в Антарктиде появилась мобильная связь
Масштабный проект по строительству инфраструктуры для мобильной связи на российских полярных станциях завершился в Антарктиде, ученые получили возможность... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:33:00+03:00
2025-02-18T11:33:00+03:00
2025-02-18T11:33:00+03:00
антарктида
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Масштабный проект по строительству инфраструктуры для мобильной связи на российских полярных станциях завершился в Антарктиде, ученые получили возможность совершать звонки и пользоваться интернетом, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и компания МТС завершили масштабный проект по строительству инфраструктуры мобильной связи на всех круглогодичных российских станциях в Антарктиде. Полярники получили возможность использовать привычные услуги — мобильный интернет, мессенджеры и звонки с Южного полюса планеты по "домашнему" тарифному плану", - говорится в сообщении. Уточняется, что в этом году работы закончены на станциях "Восток" и "Мирный", ранее оборудование было развернуто на станциях "Прогресс", "Беллинсгаузен" и "Новолазаревская". Как отметили в институте, в новом зимовочном комплексе на станции "Восток" инженеры разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата и планировки комплекса. Связь внутри здания обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем, и такое "мягкое" радиопокрытие позволяет пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников. "Строительство сети сотовой связи на станциях обеспечивали высококвалифицированные инженеры. Перед отправлением в Антарктиду они прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция "Восток" находится на высоте 3488 метров над уровнем моря", - добавили в ААНИИ. Полярная станция "Восток" – единственная станция, которая находится в центре континента и расположена на Южном геомагнитном полюсе Земли. 21 июля 1983 года ученые института зафиксировали на "Востоке" самую низкую температуру воздуха в истории метеонаблюдений – минус 89,2°C. Зимовочный комплекс станции "Восток" – первое в мире современное здание, построенное на полюсе холода Земли. Оно состоит из пяти модулей – это жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. Длина комплекса составляет 140 метров, общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров. Станция стоит на опорах высотой три метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет.
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
https://ria.ru/20250207/arktika-1997865212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, земля, южный полюс, мтс
Антарктида, Земля, Южный полюс, МТС
На всех полярных станциях в Антарктиде появилась мобильная связь
На всех полярных станциях в Антарктиде появилась мобильная связь и интернет
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Масштабный проект по строительству инфраструктуры для мобильной связи на российских полярных станциях завершился в Антарктиде, ученые получили возможность совершать звонки и пользоваться интернетом, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и компания МТС
завершили масштабный проект по строительству инфраструктуры мобильной связи на всех круглогодичных российских станциях в Антарктиде
. Полярники получили возможность использовать привычные услуги — мобильный интернет, мессенджеры и звонки с Южного полюса
планеты по "домашнему" тарифному плану", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом году работы закончены на станциях "Восток" и "Мирный", ранее оборудование было развернуто на станциях "Прогресс", "Беллинсгаузен" и "Новолазаревская".
Как отметили в институте, в новом зимовочном комплексе на станции "Восток" инженеры разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата и планировки комплекса. Связь внутри здания обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем, и такое "мягкое" радиопокрытие позволяет пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников.
"Строительство сети сотовой связи на станциях обеспечивали высококвалифицированные инженеры. Перед отправлением в Антарктиду они прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус
, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция "Восток" находится на высоте 3488 метров над уровнем моря", - добавили в ААНИИ.
Полярная станция "Восток" – единственная станция, которая находится в центре континента и расположена на Южном геомагнитном полюсе Земли
. 21 июля 1983 года ученые института зафиксировали на "Востоке" самую низкую температуру воздуха в истории метеонаблюдений – минус 89,2°C.
Зимовочный комплекс станции "Восток" – первое в мире современное здание, построенное на полюсе холода Земли. Оно состоит из пяти модулей – это жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. Длина комплекса составляет 140 метров, общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров. Станция стоит на опорах высотой три метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет.