https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html

Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари

Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари - РИА Новости, 18.02.2025

Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари

Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска, сообщает пресс-служба Якутской... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:33:00+03:00

2025-02-18T09:33:00+03:00

2025-02-18T09:43:00+03:00

происшествия

якутск

полярные авиалинии

ан-24

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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. Ранее в пресс-служба региональной Службы спасения Якутии сообщали, что самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска. "Предварительно установлено, что фонари повреждены воздушным судном Ан-24 АК "Полярные Авиалинии" при заходе на посадку при выполнении рейса из Якутска. Якутской транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки в сфере безопасности полетов", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250218/toronto-1999947426.html

якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, якутск, полярные авиалинии, ан-24