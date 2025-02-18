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Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари - РИА Новости, 18.02.2025
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09:33 18.02.2025 (обновлено: 09:43 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html
Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари
Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари - РИА Новости, 18.02.2025
Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари
Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска, сообщает пресс-служба Якутской... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:33:00+03:00
2025-02-18T09:43:00+03:00
происшествия
якутск
полярные авиалинии
ан-24
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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. Ранее в пресс-служба региональной Службы спасения Якутии сообщали, что самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска. "Предварительно установлено, что фонари повреждены воздушным судном Ан-24 АК "Полярные Авиалинии" при заходе на посадку при выполнении рейса из Якутска. Якутской транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки в сфере безопасности полетов", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, якутск, полярные авиалинии, ан-24
Происшествия, Якутск, Полярные авиалинии, Ан-24
Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари

Самолет Ан-24, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари на ВПП

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураПоврежденнное светосигнальное оборудованиев аэропорту города Олекминск
Поврежденнное светосигнальное оборудованиев аэропорту города Олекминск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Поврежденнное светосигнальное оборудованиев аэропорту города Олекминск
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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры.
Ранее в пресс-служба региональной Службы спасения Якутии сообщали, что самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска.
"Предварительно установлено, что фонари повреждены воздушным судном Ан-24 АК "Полярные Авиалинии" при заходе на посадку при выполнении рейса из Якутска. Якутской транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки в сфере безопасности полетов", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияЯкутскПолярные авиалинииАн-24
 
 
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