В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС
В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС и начать расследование
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его причастности к организации этой атаки.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
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"Зеленский не просто военный преступник, публично называющий себя украинским президентом, он еще и ядерный террорист, опубликовавший атаку украинского беспилотника на техногенный объект. Данный инцидент нельзя замалчивать и требует безотлагательного международного осуждения и беспристрастного расследования с выдвижением обвинений и арестом Зеленского", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, своей выходкой, нацеленной на очернение России и попыткой шантажировать Западную Европу, Зеленский подверг смертельной опасности и ядерной угрозе все международное сообщество.