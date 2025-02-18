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В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС

В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:12:00+03:00

2025-02-18T08:12:00+03:00

2025-02-18T08:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его причастности к организации этой атаки. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "Зеленский не просто военный преступник, публично называющий себя украинским президентом, он еще и ядерный террорист, опубликовавший атаку украинского беспилотника на техногенный объект. Данный инцидент нельзя замалчивать и требует безотлагательного международного осуждения и беспристрастного расследования с выдвижением обвинений и арестом Зеленского", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, своей выходкой, нацеленной на очернение России и попыткой шантажировать Западную Европу, Зеленский подверг смертельной опасности и ядерной угрозе все международное сообщество.

https://ria.ru/20250216/chaes-1999695796.html

https://ria.ru/20250215/chernobyl-1999511332.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, западная европа, михаил шеремет, владимир зеленский, дмитрий песков, чернобыльская аэс, госдума рф