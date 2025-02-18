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В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 18.02.2025
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08:12 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/aes-1999965597.html
В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС
В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:12:00+03:00
2025-02-18T08:12:00+03:00
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михаил шеремет
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дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его причастности к организации этой атаки. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "Зеленский не просто военный преступник, публично называющий себя украинским президентом, он еще и ядерный террорист, опубликовавший атаку украинского беспилотника на техногенный объект. Данный инцидент нельзя замалчивать и требует безотлагательного международного осуждения и беспристрастного расследования с выдвижением обвинений и арестом Зеленского", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, своей выходкой, нацеленной на очернение России и попыткой шантажировать Западную Европу, Зеленский подверг смертельной опасности и ядерной угрозе все международное сообщество.
https://ria.ru/20250216/chaes-1999695796.html
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в мире, россия, киев, западная европа, михаил шеремет, владимир зеленский, дмитрий песков, чернобыльская аэс, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Западная Европа, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ
В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС

В Госдуме призвали осудить атаку на Чернобыльскую АЭС и начать расследование

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его причастности к организации этой атаки.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
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"Зеленский не просто военный преступник, публично называющий себя украинским президентом, он еще и ядерный террорист, опубликовавший атаку украинского беспилотника на техногенный объект. Данный инцидент нельзя замалчивать и требует безотлагательного международного осуждения и беспристрастного расследования с выдвижением обвинений и арестом Зеленского", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, своей выходкой, нацеленной на очернение России и попыткой шантажировать Западную Европу, Зеленский подверг смертельной опасности и ядерной угрозе все международное сообщество.
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В миреРоссияКиевЗападная ЕвропаМихаил ШереметВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЧернобыльская АЭСГосдума РФ
 
 
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