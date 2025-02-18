https://ria.ru/20250218/abkhaziya-2000116566.html

В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления

В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления - РИА Новости, 18.02.2025

В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления

Парламент Абхазии на внеочередной сессии во вторник принял законопроект о переносе выборов в местные органы самоуправления с апреля этого года на июнь из-за... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:39:00+03:00

2025-02-18T17:39:00+03:00

2025-02-18T17:40:00+03:00

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адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии на внеочередной сессии во вторник принял законопроект о переносе выборов в местные органы самоуправления с апреля этого года на июнь из-за проведения второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. "У нас президентские выборы 1 марта, а через месяц (выборы - ред.) в местные органы. Это сложно для подготовки электорального процесса. Чтобы было время на подготовку выборов в органы местного самоуправления, коллеги предложили продлить срок полномочий местных депутатов до следующего года. Но, посовещавшись, мы решили продлить этот срок до лета 2025 года", - сказал в ходе сессии парламента депутат Даут Хутаба. Выборы в местные органы самоуправления в Абхазии должны были пройти 6 апреля. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.

https://ria.ru/20250218/kreml-2000020849.html

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в мире, абхазия, даут хутаба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии