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В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления - РИА Новости, 18.02.2025
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17:39 18.02.2025 (обновлено: 17:40 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/abkhaziya-2000116566.html
В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления
В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления - РИА Новости, 18.02.2025
В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления
Парламент Абхазии на внеочередной сессии во вторник принял законопроект о переносе выборов в местные органы самоуправления с апреля этого года на июнь из-за... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:39:00+03:00
2025-02-18T17:40:00+03:00
в мире
абхазия
даут хутаба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии на внеочередной сессии во вторник принял законопроект о переносе выборов в местные органы самоуправления с апреля этого года на июнь из-за проведения второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. "У нас президентские выборы 1 марта, а через месяц (выборы - ред.) в местные органы. Это сложно для подготовки электорального процесса. Чтобы было время на подготовку выборов в органы местного самоуправления, коллеги предложили продлить срок полномочий местных депутатов до следующего года. Но, посовещавшись, мы решили продлить этот срок до лета 2025 года", - сказал в ходе сессии парламента депутат Даут Хутаба. Выборы в местные органы самоуправления в Абхазии должны были пройти 6 апреля. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
https://ria.ru/20250218/kreml-2000020849.html
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в мире, абхазия, даут хутаба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Даут Хутаба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии перенесли выборы в органы местного самоуправления

Парламент Абхазии перенес выборы в органы местного самоуправления на июнь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии на внеочередной сессии во вторник принял законопроект о переносе выборов в местные органы самоуправления с апреля этого года на июнь из-за проведения второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас президентские выборы 1 марта, а через месяц (выборы - ред.) в местные органы. Это сложно для подготовки электорального процесса. Чтобы было время на подготовку выборов в органы местного самоуправления, коллеги предложили продлить срок полномочий местных депутатов до следующего года. Но, посовещавшись, мы решили продлить этот срок до лета 2025 года", - сказал в ходе сессии парламента депутат Даут Хутаба.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кремле оценили ситуацию с выборами в Абхазии
Вчера, 12:15
Выборы в местные органы самоуправления в Абхазии должны были пройти 6 апреля.
Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
Абхазский политик Бадра Гунба во время обращения к сторонникам. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
Вчера, 01:28
 
В миреАбхазияДаут ХутабаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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