Задержан замминистра связи Ростовской области
Замминистра связи Ростовской области задержан из-за злоупотребления полномочиями
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области", - сказал он, уточнив, что речь идет о заместителе министра.
Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования ПО с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в 4 раза.
Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.