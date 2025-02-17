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Задержан замминистра связи Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2025
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11:14 17.02.2025 (обновлено: 11:30 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zloupotreblenie-1999778116.html
Задержан замминистра связи Ростовской области
Задержан замминистра связи Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2025
Задержан замминистра связи Ростовской области
Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:14:00+03:00
2025-02-17T11:30:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области", - сказал он, уточнив, что речь идет о заместителе министра.Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования ПО с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в 4 раза.Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.
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ростовская область, происшествия, технологии, россия
Ростовская область, Происшествия, Технологии, Россия
Задержан замминистра связи Ростовской области

Замминистра связи Ростовской области задержан из-за злоупотребления полномочиями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области", - сказал он, уточнив, что речь идет о заместителе министра.
Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования ПО с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в 4 раза.
Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.
Стенд группы РОСНАНО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
31 января, 09:11
 
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