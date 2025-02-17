https://ria.ru/20250217/zloupotreblenie-1999778116.html

Задержан замминистра связи Ростовской области

Задержан замминистра связи Ростовской области - РИА Новости, 17.02.2025

Задержан замминистра связи Ростовской области

Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:14:00+03:00

2025-02-17T11:14:00+03:00

2025-02-17T11:30:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области", - сказал он, уточнив, что речь идет о заместителе министра.Оперативники установили, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования ПО с опцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта была поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в 4 раза.Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.

https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html

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