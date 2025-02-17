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В Нью-Дели произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2025
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03:57 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zemletryasenie-1999739931.html
В Нью-Дели произошло землетрясение
В Нью-Дели произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2025
В Нью-Дели произошло землетрясение
Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:57:00+03:00
2025-02-17T03:57:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. По данным Национального сейсмологического центра Индии, в Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Толчки были зафиксированы в 5.36 местного времени (3.06 мск) под Нью-Дели. Предварительно, эпицентр залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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в мире, нью-дели, индия
В мире, Нью-Дели, Индия
В Нью-Дели произошло землетрясение

В Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Национального сейсмологического центра Индии, в Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Толчки были зафиксированы в 5.36 местного времени (3.06 мск) под Нью-Дели. Предварительно, эпицентр залегал на глубине 5 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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