https://ria.ru/20250217/zemletryasenie-1999739931.html

В Нью-Дели произошло землетрясение

В Нью-Дели произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2025

В Нью-Дели произошло землетрясение

Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:57:00+03:00

2025-02-17T03:57:00+03:00

2025-02-17T03:57:00+03:00

в мире

нью-дели

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. По данным Национального сейсмологического центра Индии, в Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Толчки были зафиксированы в 5.36 местного времени (3.06 мск) под Нью-Дели. Предварительно, эпицентр залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250216/iran-1999725923.html

нью-дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-дели, индия