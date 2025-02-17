https://ria.ru/20250217/zemletryasenie-1999739931.html
В Нью-Дели произошло землетрясение
В Нью-Дели произошло землетрясение - РИА Новости, 17.02.2025
В Нью-Дели произошло землетрясение
Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:57:00+03:00
2025-02-17T03:57:00+03:00
2025-02-17T03:57:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Серия подземных толчков ощущалась в центре Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. По данным Национального сейсмологического центра Индии, в Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Толчки были зафиксированы в 5.36 местного времени (3.06 мск) под Нью-Дели. Предварительно, эпицентр залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250216/iran-1999725923.html
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в мире, нью-дели, индия
В Нью-Дели произошло землетрясение
В Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0