https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999937761.html

"Больше никаких оваций". В Британии раскрыли жуткую правду о Зеленском

"Больше никаких оваций". В Британии раскрыли жуткую правду о Зеленском - РИА Новости, 18.02.2025

"Больше никаких оваций". В Британии раскрыли жуткую правду о Зеленском

Владимир Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-17T22:47:00+03:00

2025-02-17T22:47:00+03:00

2025-02-18T02:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture."Украинская клика в Киеве, финансируемая западными спонсорами, напугана последствиями мирного соглашения. Для Зеленского мир означает потерю власти и авторитета. Больше никаких журналистов, ловящих каждое его слово. Больше никаких оваций во время крупных мероприятий на Западе. Если бы у Зеленского был выбор, он никогда бы не пошел на мирное соглашение, которое поставило бы крест на его политической карьере", — говорится в публикации.Дипломат также отметил, что неминуемый проигрыш Украины в конфликте стал очевиден еще после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250217/khoysgen-1999852575.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999917731.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины