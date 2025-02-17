https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999914550.html

Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мир

Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мир - РИА Новости, 17.02.2025

Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мир

Специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией, он... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:44:00+03:00

2025-02-17T19:44:00+03:00

2025-02-17T19:44:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией, он добавил, что он вместе с народом Украины будет призывать к этому, передает агентство Рейтер. Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что прибывший в понедельник в Брюссель спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог обсудил с представителями стран альянса мирное урегулирование, чтобы положить конец конфликту. "Келлог заявил, что никто не будет навязывать ...Владимиру Зеленскому мирное соглашение (с Россией- ред.), и что он и народ Украины сделают такой призыв", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Келлога, сделанное журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По данным агентства, Келлог добавил, что пока идет согласование его визита на Украину. Он отметил, что встретится с Зеленским. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога на Украину ожидается 20 февраля. По данным Зеленского, Келлог намерен встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями минобороны, а также, возможно, с сотрудниками главного управления разведки. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999908340.html

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https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html

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