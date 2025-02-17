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Зеленский выдвинул новое требование Западу - РИА Новости, 17.02.2025
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10:53 17.02.2025 (обновлено: 13:55 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html
Зеленский выдвинул новое требование Западу
Зеленский выдвинул новое требование Западу - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский выдвинул новое требование Западу
Для Украины необходимы гарантии безопасности западных стран, похожие на данные Израилю, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:53:00+03:00
2025-02-17T13:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для Украины необходимы гарантии безопасности западных стран, похожие на данные Израилю, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC.&quot;Израиль не входит в НАТО, но почему эти страны (помогали. — Прим. ред.)? Это замечательно, что они сбивали иранские ракеты, но Израиль не состоит в альянсе. Значит, у них есть особенные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Думаю, нам очень сильно нужны такие же&quot;, — заявил украинский политик.Кроме того, Зеленский также потребовал для своей страны большое количество ракет, которые стали бы превентивными мерами на случай любого другого масштабного вторжения.Владимир Зеленский в субботу на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.
https://ria.ru/20250217/guardian-1999762086.html
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в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, nbc, нато
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, NBC, НАТО
Зеленский выдвинул новое требование Западу

NBC: Зеленский хочет гарантии безопасности для Украины, похожие на израильские

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для Украины необходимы гарантии безопасности западных стран, похожие на данные Израилю, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC.
«

"Израиль не входит в НАТО, но почему эти страны (помогали. — Прим. ред.)? Это замечательно, что они сбивали иранские ракеты, но Израиль не состоит в альянсе. Значит, у них есть особенные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Думаю, нам очень сильно нужны такие же", — заявил украинский политик.

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Кроме того, Зеленский также потребовал для своей страны большое количество ракет, которые стали бы превентивными мерами на случай любого другого масштабного вторжения.
Владимир Зеленский в субботу на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.
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