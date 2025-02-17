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Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя

Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025

Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя

Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в "новой Украине", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:09:00+03:00

2025-02-17T20:09:00+03:00

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в "новой Украине", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов. Выдающий себя за украинского президента Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Кроме того, он, будучи избранным тремя четвертями украинцев за обещания добиться мира на Востоке, сделал все ровно наоборот и втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы, жертвами которого стали сотни тысяч украинцев. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Постпред РФ отметил, что "шайка Зеленского" растеряла даже символическую поддержку своих граждан, и именно поэтому "профессиональный украинский комик и бывший президент" боится выборов как огня и всячески пытается оттянуть этот момент. На том же заседании Небензя также отметил, что, помимо Зеленского, стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине не смогут быть Евросоюз и Великобритания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, восток, владимир зеленский, василий небензя, оон