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Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
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20:09 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999919205.html
Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя
Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя
Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в "новой Украине", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:09:00+03:00
2025-02-17T20:09:00+03:00
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в "новой Украине", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов. Выдающий себя за украинского президента Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Кроме того, он, будучи избранным тремя четвертями украинцев за обещания добиться мира на Востоке, сделал все ровно наоборот и втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы, жертвами которого стали сотни тысяч украинцев. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Постпред РФ отметил, что "шайка Зеленского" растеряла даже символическую поддержку своих граждан, и именно поэтому "профессиональный украинский комик и бывший президент" боится выборов как огня и всячески пытается оттянуть этот момент. На том же заседании Небензя также отметил, что, помимо Зеленского, стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине не смогут быть Евросоюз и Великобритания.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html
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в мире, россия, украина, восток, владимир зеленский, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Восток, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН
Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя

Небензя: Зеленский и сподвижники не должны играть никакой роли в новой Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в "новой Украине", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов. Выдающий себя за украинского президента Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Кроме того, он, будучи избранным тремя четвертями украинцев за обещания добиться мира на Востоке, сделал все ровно наоборот и втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы, жертвами которого стали сотни тысяч украинцев. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Постпред РФ отметил, что "шайка Зеленского" растеряла даже символическую поддержку своих граждан, и именно поэтому "профессиональный украинский комик и бывший президент" боится выборов как огня и всячески пытается оттянуть этот момент.
На том же заседании Небензя также отметил, что, помимо Зеленского, стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине не смогут быть Евросоюз и Великобритания.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
10 февраля, 03:05
 
В миреРоссияУкраинаВостокВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООН
 
 
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