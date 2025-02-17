Зеленский не должен играть никакой роли в новой Украине, заявил Небензя
Небензя: Зеленский и сподвижники не должны играть никакой роли в новой Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский и его сподвижники не должны играть никакой роли в "новой Украине", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов. Выдающий себя за украинского президента Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Кроме того, он, будучи избранным тремя четвертями украинцев за обещания добиться мира на Востоке, сделал все ровно наоборот и втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы, жертвами которого стали сотни тысяч украинцев. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Постпред РФ отметил, что "шайка Зеленского" растеряла даже символическую поддержку своих граждан, и именно поэтому "профессиональный украинский комик и бывший президент" боится выборов как огня и всячески пытается оттянуть этот момент.
На том же заседании Небензя также отметил, что, помимо Зеленского, стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине не смогут быть Евросоюз и Великобритания.
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
10 февраля, 03:05