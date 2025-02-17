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Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
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17:12 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999877729.html
Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину
Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину
Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога на Украину ожидается 20 февраля, заявил Владимир Зеленский во... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:12:00+03:00
2025-02-17T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога на Украину ожидается 20 февраля, заявил Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что визит Келлога в Киев запланирован на 20 февраля. "Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20-го, кажется, числа, будет двое суток, может больше. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет. Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался, прежде всего, с нашими военными, дипломатами, чтобы он увидел (ситуацию – ред.) на разном уровне", - передает слова Зеленского агентство Укринформ. По данным Зеленского, Келлог намерен встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями минобороны, а также, возможно, с сотрудниками главного управления разведки. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html
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в мире, украина, сша, россия, кит келлог, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину

Зеленский заявил, что визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога на Украину ожидается 20 февраля, заявил Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что визит Келлога в Киев запланирован на 20 февраля.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине
15 февраля, 17:24
"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20-го, кажется, числа, будет двое суток, может больше. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет. Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался, прежде всего, с нашими военными, дипломатами, чтобы он увидел (ситуацию – ред.) на разном уровне", - передает слова Зеленского агентство Укринформ.
По данным Зеленского, Келлог намерен встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями минобороны, а также, возможно, с сотрудниками главного управления разведки.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Келлог рассказал, чего ждет от России при урегулировании на Украине
15 февраля, 21:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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