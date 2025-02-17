Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину
Зеленский заявил, что визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога на Украину ожидается 20 февраля, заявил Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что визит Келлога в Киев запланирован на 20 февраля.
"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20-го, кажется, числа, будет двое суток, может больше. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет. Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался, прежде всего, с нашими военными, дипломатами, чтобы он увидел (ситуацию – ред.) на разном уровне", - передает слова Зеленского агентство Укринформ.
По данным Зеленского, Келлог намерен встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями минобороны, а также, возможно, с сотрудниками главного управления разведки.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
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