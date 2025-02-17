Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 17.02.2025 (обновлено: 12:41 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zapad-1999788992.html
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка - РИА Новости, 17.02.2025
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка
Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:06:00+03:00
2025-02-17T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996055268_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1c07b1721967d9d00432595cd78febfd.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250217/pokholodanie-1999746037.html
харьковская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996055268_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_a186755852ea5a2538b94a1fcc0de46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка

Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Фиголевка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Фиголевка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Фиголевка в Харьковской области
Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Источник: смертность среди боевиков ВСУ резко выросла из-за похолодания
07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала