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Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка

Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка - РИА Новости, 17.02.2025

Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка

Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:06:00+03:00

2025-02-17T12:06:00+03:00

2025-02-17T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250217/pokholodanie-1999746037.html

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины