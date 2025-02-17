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Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка - РИА Новости, 17.02.2025
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка
Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:06:00+03:00
2025-02-17T12:06:00+03:00
2025-02-17T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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харьковская область, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка
Группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка Харьковской области