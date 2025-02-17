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Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании

Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании - РИА Новости, 17.02.2025

Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании

Государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить "территориальную целостность" Украины, стоило бы проявить такой же интерес к... РИА Новости, 17.02.2025

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить "территориальную целостность" Украины, стоило бы проявить такой же интерес к помощи Дании на фоне притязаний США на Гренландию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что ряд государств Европы и лидеры ЕС стремятся "сесть за стол переговоров", чтобы защитить "территориальную целостность" Украины. При этом Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там, и сталкивается в настоящий момент с серьезными притязаниями Вашингтона на Гренландию. "Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы "сесть за стол переговоров", действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него? Обсудить условия помощи, дипломатическое урегулирование и "территориальные уступки" Дании", - написала Захарова. Она также добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за "стол переговоров" о территориальной целостности Дании членам Евросоюза можно сесть вместе с США. "Если усадят и усидят сами. Или такой "стол переговоров" плаксами в Мюнхене не прогнозировался?", - иронично поинтересовалась представитель МИД. В конце 2024 года президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999081919.html

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Наталья Макарова

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