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Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании - РИА Новости, 17.02.2025
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20:40 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zaharova-1999924303.html
Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании
Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании - РИА Новости, 17.02.2025
Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании
Государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить "территориальную целостность" Украины, стоило бы проявить такой же интерес к... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:40:00+03:00
2025-02-17T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить "территориальную целостность" Украины, стоило бы проявить такой же интерес к помощи Дании на фоне притязаний США на Гренландию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что ряд государств Европы и лидеры ЕС стремятся "сесть за стол переговоров", чтобы защитить "территориальную целостность" Украины. При этом Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там, и сталкивается в настоящий момент с серьезными притязаниями Вашингтона на Гренландию. "Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы "сесть за стол переговоров", действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него? Обсудить условия помощи, дипломатическое урегулирование и "территориальные уступки" Дании", - написала Захарова. Она также добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за "стол переговоров" о территориальной целостности Дании членам Евросоюза можно сесть вместе с США. "Если усадят и усидят сами. Или такой "стол переговоров" плаксами в Мюнхене не прогнозировался?", - иронично поинтересовалась представитель МИД. В конце 2024 года президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999081919.html
https://ria.ru/20250213/grenlandiya-1998998845.html
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В мире, Цены на нефть, Дания, США, Украина, Мария Захарова, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Европа
Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании

Захарова посоветовала ЕС озаботиться переговорами в защиту Дании, а не Украины

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить "территориальную целостность" Украины, стоило бы проявить такой же интерес к помощи Дании на фоне притязаний США на Гренландию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что ряд государств Европы и лидеры ЕС стремятся "сесть за стол переговоров", чтобы защитить "территориальную целостность" Украины. При этом Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там, и сталкивается в настоящий момент с серьезными притязаниями Вашингтона на Гренландию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы "сесть за стол переговоров", действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него? Обсудить условия помощи, дипломатическое урегулирование и "территориальные уступки" Дании", - написала Захарова.
Она также добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за "стол переговоров" о территориальной целостности Дании членам Евросоюза можно сесть вместе с США.
"Если усадят и усидят сами. Или такой "стол переговоров" плаксами в Мюнхене не прогнозировался?", - иронично поинтересовалась представитель МИД.
В конце 2024 года президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
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