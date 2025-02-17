https://ria.ru/20250217/yug-1999789917.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.02.2025

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, два склада... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:06:00+03:00

2025-02-17T12:06:00+03:00

2025-02-17T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины