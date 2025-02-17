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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.02.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, два склада... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:06:00+03:00
2025-02-17T12:06:00+03:00
2025-02-17T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
ВСЕ потеряли до 180 военных в зоне ответственности группировки "Юг"