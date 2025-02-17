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Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках

Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках - РИА Новости, 17.02.2025

Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ Ростовской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы",... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:19:00+03:00

2025-02-17T11:19:00+03:00

2025-02-17T11:36:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ Ростовской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток", - говорится в сообщении.Оперативниками установлено, что руководством и сотрудниками учреждения систематически вымогались взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и прочие услуги). Эти денежные средства не проводились через кассу учреждения, не поступали в областной бюджет, а присваивались злоумышленниками, говорится в релизе.Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что силовики провели обыски в морге Таганрога из-за подозрений во взятках на 70 миллионов рублей. Правоохранители опрашивали сотрудников, изъяли документы и оргтехнику. По мнению источника агентства, сотрудники морга могли вымогать взятки за ускоренное предоставление услуг.Уголовное дело заведено по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), проведены обыски в учреждении и по местам жительства фигурантов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250215/rosaviatsija-1999525052.html

https://rsport.ria.ru/20250211/makarov-1998562286.html

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происшествия, таганрог, россия