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Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках - РИА Новости, 17.02.2025
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11:19 17.02.2025 (обновлено: 11:36 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vzyatka-1999778971.html
Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках
Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках - РИА Новости, 17.02.2025
Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ Ростовской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы",... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:19:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ Ростовской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток", - говорится в сообщении.Оперативниками установлено, что руководством и сотрудниками учреждения систематически вымогались взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и прочие услуги). Эти денежные средства не проводились через кассу учреждения, не поступали в областной бюджет, а присваивались злоумышленниками, говорится в релизе.Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что силовики провели обыски в морге Таганрога из-за подозрений во взятках на 70 миллионов рублей. Правоохранители опрашивали сотрудников, изъяли документы и оргтехнику. По мнению источника агентства, сотрудники морга могли вымогать взятки за ускоренное предоставление услуг.Уголовное дело заведено по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), проведены обыски в учреждении и по местам жительства фигурантов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250215/rosaviatsija-1999525052.html
https://rsport.ria.ru/20250211/makarov-1998562286.html
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происшествия, таганрог, россия
Происшествия, Таганрог, Россия
Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках

Против руководителя и сотрудников Таганрогского морга возбудили дело о взятках

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ Ростовской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", причастных к вымогательству взяток", - говорится в сообщении.
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Оперативниками установлено, что руководством и сотрудниками учреждения систематически вымогались взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и прочие услуги). Эти денежные средства не проводились через кассу учреждения, не поступали в областной бюджет, а присваивались злоумышленниками, говорится в релизе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что силовики провели обыски в морге Таганрога из-за подозрений во взятках на 70 миллионов рублей. Правоохранители опрашивали сотрудников, изъяли документы и оргтехнику. По мнению источника агентства, сотрудники морга могли вымогать взятки за ускоренное предоставление услуг.
Уголовное дело заведено по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), проведены обыски в учреждении и по местам жительства фигурантов, уточнили в ведомстве.
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