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На Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению - РИА Новости, 17.02.2025
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14:05 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vulkan-1999826216.html
На Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению
На Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению - РИА Новости, 17.02.2025
На Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению
Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что вулкан Безымянный готовится к извержению. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:05:00+03:00
2025-02-17T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что вулкан Безымянный готовится к извержению. "Учёные говорят, что вулкан Безымянный готовится к извержению. У нас в целом сейсмическая и вулканическая активность очень высокая - семь баллов было максимальное извержение 18 августа. Но слаженная работа, поэтому без серьёзных последствий", - отметил губернатор.
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камчатка, россия, владимир солодов, владимир путин, наука
Камчатка, Россия, Владимир Солодов, Владимир Путин, Наука
На Камчатке вулкан Безымянный готовится к извержению

Губернатор Камчатки Солодов: вулкан Безымянный готовится к извержению

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНЛавовый купол вулкана Безымянный
Лавовый купол вулкана Безымянный - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Лавовый купол вулкана Безымянный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что вулкан Безымянный готовится к извержению.
"Учёные говорят, что вулкан Безымянный готовится к извержению. У нас в целом сейсмическая и вулканическая активность очень высокая - семь баллов было максимальное извержение 18 августа. Но слаженная работа, поэтому без серьёзных последствий", - отметил губернатор.
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КамчаткаРоссияВладимир СолодовВладимир ПутинНаука
 
 
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