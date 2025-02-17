Рейтинг@Mail.ru
Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vuchich-1999929454.html
Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии
Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии - РИА Новости, 17.02.2025
Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:19:00+03:00
2025-02-17T21:19:00+03:00
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
сергей лавров
тамаш шуйок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_ecffe738025bb61a59436546762e1db7.jpg
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за заявленное участие России в международной выставке под Белградом EXPO 2027. Глава сербского государства находится в понедельник в Будапеште, где президент Венгрии Тамаш Шуйок торжественно вручил ему Большой крест венгерского ордена "За заслуги" с золотой звездой на ожерелье. Вучич затем провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном. Глава МИД Сербии Марко Джурич в понедельник встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии. "Я благодарен Лаврову, что сегодня, сразу после Сретения Господня (Дня государственности Сербии – ред.), он официально объявил, что РФ будет участвовать в (международной выставке под Белградом – ред.) EXPO 2027. Я запросил и особого места для российского павильона. Благодарен ему и за то, что осудил попытку цветной революции (в Сербии – ред.), они знают, как это выглядит", - заявил Вучич в эфире TV Pink. Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР. В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html
https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_92c5d2a23feadc8bad1d70d88744e758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, сергей лавров, тамаш шуйок
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Сергей Лавров, Тамаш Шуйок
Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии

Президент Сербии Вучич поблагодарил Лаврова за заявленное участие РФ в EXPO 2027

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за заявленное участие России в международной выставке под Белградом EXPO 2027.
Глава сербского государства находится в понедельник в Будапеште, где президент Венгрии Тамаш Шуйок торжественно вручил ему Большой крест венгерского ордена "За заслуги" с золотой звездой на ожерелье. Вучич затем провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин
29 января, 22:39
Глава МИД Сербии Марко Джурич в понедельник встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии.
«
"Я благодарен Лаврову, что сегодня, сразу после Сретения Господня (Дня государственности Сербии – ред.), он официально объявил, что РФ будет участвовать в (международной выставке под Белградом – ред.) EXPO 2027. Я запросил и особого места для российского павильона. Благодарен ему и за то, что осудил попытку цветной революции (в Сербии – ред.), они знают, как это выглядит", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР.
В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу
Вчера, 20:26
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр ВучичСергей ЛавровТамаш Шуйок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала