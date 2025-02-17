https://ria.ru/20250217/vuchich-1999929454.html

Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии

Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии - РИА Новости, 17.02.2025

Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:19:00+03:00

2025-02-17T21:19:00+03:00

2025-02-17T21:19:00+03:00

в мире

сербия

россия

белград (город)

александр вучич

сергей лавров

тамаш шуйок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_ecffe738025bb61a59436546762e1db7.jpg

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за заявленное участие России в международной выставке под Белградом EXPO 2027. Глава сербского государства находится в понедельник в Будапеште, где президент Венгрии Тамаш Шуйок торжественно вручил ему Большой крест венгерского ордена "За заслуги" с золотой звездой на ожерелье. Вучич затем провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном. Глава МИД Сербии Марко Джурич в понедельник встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии. "Я благодарен Лаврову, что сегодня, сразу после Сретения Господня (Дня государственности Сербии – ред.), он официально объявил, что РФ будет участвовать в (международной выставке под Белградом – ред.) EXPO 2027. Я запросил и особого места для российского павильона. Благодарен ему и за то, что осудил попытку цветной революции (в Сербии – ред.), они знают, как это выглядит", - заявил Вучич в эфире TV Pink. Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР. В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.

https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html

https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, сергей лавров, тамаш шуйок