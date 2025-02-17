Вучич поблагодарил Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии
Президент Сербии Вучич поблагодарил Лаврова за заявленное участие РФ в EXPO 2027
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в республике и за заявленное участие России в международной выставке под Белградом EXPO 2027.
Глава сербского государства находится в понедельник в Будапеште, где президент Венгрии Тамаш Шуйок торжественно вручил ему Большой крест венгерского ордена "За заслуги" с золотой звездой на ожерелье. Вучич затем провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Глава МИД Сербии Марко Джурич в понедельник встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии.
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"Я благодарен Лаврову, что сегодня, сразу после Сретения Господня (Дня государственности Сербии – ред.), он официально объявил, что РФ будет участвовать в (международной выставке под Белградом – ред.) EXPO 2027. Я запросил и особого места для российского павильона. Благодарен ему и за то, что осудил попытку цветной революции (в Сербии – ред.), они знают, как это выглядит", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР.
В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.