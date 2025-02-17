https://ria.ru/20250217/vsu-1999926426.html

В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области

В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025

В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области

Фотовыставки – свидетельства зверств украинских военных по отношению к жителям курского приграничья разместят на площадках "Русского дома" в разных странах,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:54:00+03:00

2025-02-17T20:54:00+03:00

2025-02-17T20:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

курск

русское поречное

александр хинштейн

евгений примаков

светлана петренко

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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КУРСК, 17 фев – РИА Новости. Фотовыставки – свидетельства зверств украинских военных по отношению к жителям курского приграничья разместят на площадках "Русского дома" в разных странах, сообщил журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам встречи с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. "Возникло предложение на площадке Русских домов, которые есть по всему миру сегодня… Ну практически по всему миру, развернуть такие фотовыставки для того, чтобы люди узнали правду, что происходит на нашей земле. Это очень важная миссия – нести правду и открывать глаза людям, которые сегодня просто не имеют этой информации. И когда своими собственными глазами они будут видеть то, что творят здесь нацисты, конечно, на многое совершенно они будут свои взгляды пересматривать", - заявил Хинштейн. Также Хинштейн добавил, что рассказал Примакову о злодеяниях, которые "творят нацисты", о том, что они делают с мирными жителями Курской области, а также о том, как они уничтожают памятники истории и культуры. В свою очередь, глава Россотрудничества заявил, что мир должен узнать о преступлениях ВСУ. "Мы очень хотим рассказывать о том, что происходит здесь в Курске… У нас много-много-много миллионов соотечественников проживает за рубежом, которые следят за новостями из Курска, из Белгорода, из Херсонщины, из Запорожья, ДНР и ЛНР, которые очень близко к сердцу принимают всё, что происходит здесь, где фашисты и террористы по-прежнему контролируют часть русской земли", - заявил Примаков. По его словам, люди в разных странах наблюдают за ситуацией в Курской области и передают в регион различную помощь. "Конечно, мы их оттуда выбьем, и многие русские люди за границей, а русские – я говорю, что и русские татары, и русские башкиры и все за рубежом русские … собирают гуманитарную помощь… За шерстяными носками из Перу, за пачкой кофе из Турции, за какой-нибудь лапшой, которую кто-то собрал, за чем-то, с чем приходят люди в "Русские дома" и говорят, отправьте это в Курск. Мы видим в новостях, что там происходит, мы видим эти зверства", - добавил Примаков. Планируется, что для выставок в "Русских домах" подготовят не только фотоработы, но и привезут туда свидетелей зверств преступлений. "Историю … про фотовыставки мы её ещё и усилим, мы сделаем так, чтобы это была не просто выставка с фотографиями, а чтобы туда приехали очевидцы, чтобы они рассказали о том, что видели своими глазами, рассказали о том, что они пережили там, вот в этих сёлах, посёлках, где фашисты бросают гранаты в подвалы, где люди прячутся. И мир должен узнать правду", - сообщил Примаков. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное Курской области. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html

https://ria.ru/20250214/rogov-1999268279.html

https://ria.ru/20250215/front-1999348701.html

курская область

курск

русское поречное

россия

украина

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курская область, курск, русское поречное, александр хинштейн, евгений примаков, светлана петренко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина