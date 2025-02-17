Рейтинг@Mail.ru
В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vsu-1999926426.html
В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области
В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области
Фотовыставки – свидетельства зверств украинских военных по отношению к жителям курского приграничья разместят на площадках "Русского дома" в разных странах,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:54:00+03:00
2025-02-17T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
русское поречное
александр хинштейн
евгений примаков
светлана петренко
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997769791_0:0:1238:697_1920x0_80_0_0_78f16960fc8b64389abeec15fe504d32.jpg
КУРСК, 17 фев – РИА Новости. Фотовыставки – свидетельства зверств украинских военных по отношению к жителям курского приграничья разместят на площадках "Русского дома" в разных странах, сообщил журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам встречи с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. "Возникло предложение на площадке Русских домов, которые есть по всему миру сегодня… Ну практически по всему миру, развернуть такие фотовыставки для того, чтобы люди узнали правду, что происходит на нашей земле. Это очень важная миссия – нести правду и открывать глаза людям, которые сегодня просто не имеют этой информации. И когда своими собственными глазами они будут видеть то, что творят здесь нацисты, конечно, на многое совершенно они будут свои взгляды пересматривать", - заявил Хинштейн. Также Хинштейн добавил, что рассказал Примакову о злодеяниях, которые "творят нацисты", о том, что они делают с мирными жителями Курской области, а также о том, как они уничтожают памятники истории и культуры. В свою очередь, глава Россотрудничества заявил, что мир должен узнать о преступлениях ВСУ. "Мы очень хотим рассказывать о том, что происходит здесь в Курске… У нас много-много-много миллионов соотечественников проживает за рубежом, которые следят за новостями из Курска, из Белгорода, из Херсонщины, из Запорожья, ДНР и ЛНР, которые очень близко к сердцу принимают всё, что происходит здесь, где фашисты и террористы по-прежнему контролируют часть русской земли", - заявил Примаков. По его словам, люди в разных странах наблюдают за ситуацией в Курской области и передают в регион различную помощь. "Конечно, мы их оттуда выбьем, и многие русские люди за границей, а русские – я говорю, что и русские татары, и русские башкиры и все за рубежом русские … собирают гуманитарную помощь… За шерстяными носками из Перу, за пачкой кофе из Турции, за какой-нибудь лапшой, которую кто-то собрал, за чем-то, с чем приходят люди в "Русские дома" и говорят, отправьте это в Курск. Мы видим в новостях, что там происходит, мы видим эти зверства", - добавил Примаков. Планируется, что для выставок в "Русских домах" подготовят не только фотоработы, но и привезут туда свидетелей зверств преступлений. "Историю … про фотовыставки мы её ещё и усилим, мы сделаем так, чтобы это была не просто выставка с фотографиями, а чтобы туда приехали очевидцы, чтобы они рассказали о том, что видели своими глазами, рассказали о том, что они пережили там, вот в этих сёлах, посёлках, где фашисты бросают гранаты в подвалы, где люди прячутся. И мир должен узнать правду", - сообщил Примаков. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное Курской области. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html
https://ria.ru/20250214/rogov-1999268279.html
https://ria.ru/20250215/front-1999348701.html
курская область
курск
русское поречное
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997769791_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_4eee77b0bc9c7623c782fa3ef7685f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, русское поречное, александр хинштейн, евгений примаков, светлана петренко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Русское Поречное, Александр Хинштейн, Евгений Примаков, Светлана Петренко, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире, Украина
В "Русском доме" разместят фотовыставки о зверствах ВСУ в Курской области

В "Русском доме" по всему миру разместят выставки зверств ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкРусский дом
Русский дом - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кямале Алиева
Перейти в медиабанк
Русский дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 17 фев – РИА Новости. Фотовыставки – свидетельства зверств украинских военных по отношению к жителям курского приграничья разместят на площадках "Русского дома" в разных странах, сообщил журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам встречи с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
"Возникло предложение на площадке Русских домов, которые есть по всему миру сегодня… Ну практически по всему миру, развернуть такие фотовыставки для того, чтобы люди узнали правду, что происходит на нашей земле. Это очень важная миссия – нести правду и открывать глаза людям, которые сегодня просто не имеют этой информации. И когда своими собственными глазами они будут видеть то, что творят здесь нацисты, конечно, на многое совершенно они будут свои взгляды пересматривать", - заявил Хинштейн.
Главная страница сайта Википедия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
2 февраля, 00:32
Также Хинштейн добавил, что рассказал Примакову о злодеяниях, которые "творят нацисты", о том, что они делают с мирными жителями Курской области, а также о том, как они уничтожают памятники истории и культуры. В свою очередь, глава Россотрудничества заявил, что мир должен узнать о преступлениях ВСУ.
"Мы очень хотим рассказывать о том, что происходит здесь в Курске… У нас много-много-много миллионов соотечественников проживает за рубежом, которые следят за новостями из Курска, из Белгорода, из Херсонщины, из Запорожья, ДНР и ЛНР, которые очень близко к сердцу принимают всё, что происходит здесь, где фашисты и террористы по-прежнему контролируют часть русской земли", - заявил Примаков.
По его словам, люди в разных странах наблюдают за ситуацией в Курской области и передают в регион различную помощь.
"Конечно, мы их оттуда выбьем, и многие русские люди за границей, а русские – я говорю, что и русские татары, и русские башкиры и все за рубежом русские … собирают гуманитарную помощь… За шерстяными носками из Перу, за пачкой кофе из Турции, за какой-нибудь лапшой, которую кто-то собрал, за чем-то, с чем приходят люди в "Русские дома" и говорят, отправьте это в Курск. Мы видим в новостях, что там происходит, мы видим эти зверства", - добавил Примаков.
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом
14 февраля, 03:07
Планируется, что для выставок в "Русских домах" подготовят не только фотоработы, но и привезут туда свидетелей зверств преступлений.
"Историю … про фотовыставки мы её ещё и усилим, мы сделаем так, чтобы это была не просто выставка с фотографиями, а чтобы туда приехали очевидцы, чтобы они рассказали о том, что видели своими глазами, рассказали о том, что они пережили там, вот в этих сёлах, посёлках, где фашисты бросают гранаты в подвалы, где люди прячутся. И мир должен узнать правду", - сообщил Примаков.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное Курской области.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Морпех рассказывает о жестокости в отношении мирного населения со стороны бойцов ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области
15 февраля, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскРусское ПоречноеАлександр ХинштейнЕвгений ПримаковСветлана ПетренкоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала