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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vsu-1999919386.html
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 17.02.2025
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области
Украинские боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам Запорожской области с использованием артиллерии и БПЛА, информация о жертвах не поступала, говорится РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:11:00+03:00
2025-02-17T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
приморский район
куйбышевский район
россия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам Запорожской области с использованием артиллерии и БПЛА, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении вице-губернатора региона Антона Тицкого. "Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны... Также зафиксирована атака вражеского БПЛА на электроподстанцию села Водяное.. Шевченко Бердянского района - в результате атаки БПЛА с украинской стороны повреждены водопровод и линии электропередач, в частном доме выбиты стёкла... Бановка Приморского района - атаке вражеского БПЛА подверглось сельско-хозяйственное предприятие. Повреждены ограждение территории и автомобиль... пгт Розовка Куйбышевского района - зафиксирован один взрыв... в Васильевке сбит вражеский БПЛА в ударном снаряжении.. .Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999836369.html
запорожская область
приморский район
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россия
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запорожская область, приморский район, куйбышевский район, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Приморский район, Куйбышевский район, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области

Тицкий: ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам в Запорожской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам Запорожской области с использованием артиллерии и БПЛА, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении вице-губернатора региона Антона Тицкого.
"Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны... Также зафиксирована атака вражеского БПЛА на электроподстанцию села Водяное.. Шевченко Бердянского района - в результате атаки БПЛА с украинской стороны повреждены водопровод и линии электропередач, в частном доме выбиты стёкла... Бановка Приморского района - атаке вражеского БПЛА подверглось сельско-хозяйственное предприятие. Повреждены ограждение территории и автомобиль... пгт Розовка Куйбышевского района - зафиксирован один взрыв... в Васильевке сбит вражеский БПЛА в ударном снаряжении.. .Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет",- говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПриморский районКуйбышевский районРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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