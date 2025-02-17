https://ria.ru/20250217/vsu-1999919386.html

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 17.02.2025

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Запорожской области

Украинские боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам Запорожской области с использованием артиллерии и БПЛА, информация о жертвах не поступала, говорится РИА Новости, 17.02.2025

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2025-02-17T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

приморский район

куйбышевский район

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары по пяти населенным пунктам Запорожской области с использованием артиллерии и БПЛА, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении вице-губернатора региона Антона Тицкого. "Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны... Также зафиксирована атака вражеского БПЛА на электроподстанцию села Водяное.. Шевченко Бердянского района - в результате атаки БПЛА с украинской стороны повреждены водопровод и линии электропередач, в частном доме выбиты стёкла... Бановка Приморского района - атаке вражеского БПЛА подверглось сельско-хозяйственное предприятие. Повреждены ограждение территории и автомобиль... пгт Розовка Куйбышевского района - зафиксирован один взрыв... в Васильевке сбит вражеский БПЛА в ударном снаряжении.. .Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999836369.html

запорожская область

приморский район

куйбышевский район

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запорожская область, приморский район, куйбышевский район, россия, вооруженные силы украины