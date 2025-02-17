https://ria.ru/20250217/vsu-1999793643.html

ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом

ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.02.2025

ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом

Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:21:00+03:00

2025-02-17T12:21:00+03:00

2025-02-17T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Зато второй прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи... видимо для попытки прорыва в сторону... Белгородской области. По сообщению сопротивления, в подразделении было около полутора сотен живой силы и до десяти единиц колесной и гусеничной техники", - отметил он.По данным Лебедева, после взрыва в сторону расположения подразделения выехали "скорые" в сопровождении военных ВСУ.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, вооруженные силы украины, белгородская область, вооруженные силы рф