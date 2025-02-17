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ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 17.02.2025 (обновлено: 12:29 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vsu-1999793643.html
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом
Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:21:00+03:00
2025-02-17T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
белгородская область
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Зато второй прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи... видимо для попытки прорыва в сторону... Белгородской области. По сообщению сопротивления, в подразделении было около полутора сотен живой силы и до десяти единиц колесной и гусеничной техники", - отметил он.По данным Лебедева, после взрыва в сторону расположения подразделения выехали "скорые" в сопровождении военных ВСУ.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
харьков
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харьков, вооруженные силы украины, белгородская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом

ВС России ударом поразили подразделение ВСУ в районе Харькова

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Зато второй прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи... видимо для попытки прорыва в сторону... Белгородской области. По сообщению сопротивления, в подразделении было около полутора сотен живой силы и до десяти единиц колесной и гусеничной техники", - отметил он.
По данным Лебедева, после взрыва в сторону расположения подразделения выехали "скорые" в сопровождении военных ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВооруженные силы РФ
 
 
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