https://ria.ru/20250217/vsu-1999793643.html
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом
Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:21:00+03:00
2025-02-17T12:21:00+03:00
2025-02-17T12:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Ударом поражено подразделение ВСУ в районе Харькова, вероятно, направленное для совершении попытки прорыва в сторону Белгородской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Зато второй прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи... видимо для попытки прорыва в сторону... Белгородской области. По сообщению сопротивления, в подразделении было около полутора сотен живой силы и до десяти единиц колесной и гусеничной техники", - отметил он.По данным Лебедева, после взрыва в сторону расположения подразделения выехали "скорые" в сопровождении военных ВСУ.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, вооруженные силы украины, белгородская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом
ВС России ударом поразили подразделение ВСУ в районе Харькова