https://ria.ru/20250217/vsu-1999790838.html

ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении

ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.02.2025

ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:13:00+03:00

2025-02-17T12:13:00+03:00

2025-02-17T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992565095.html

волчанск

харьковская область

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Варвара Скокшина

волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)