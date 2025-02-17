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ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.02.2025
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:13:00+03:00
2025-02-17T12:13:00+03:00
2025-02-17T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992565095.html
волчанск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действия группировки "Север"