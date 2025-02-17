Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 17.02.2025 (обновлено: 12:17 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vsu-1999790748.html
ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры
ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры
Российские войска в течение суток нанесли поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цехам производства и местам хранения РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:13:00+03:00
2025-02-17T12:17:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цехам производства и местам хранения беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельную ракету "Нептун", переоборудованную для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 750 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998544717.html
https://ria.ru/20250217/vsu-1999755210.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры

МО: ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цехам производства и местам хранения беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - говорится в сообщении.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ
11 февраля, 09:37
Средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельную ракету "Нептун", переоборудованную для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 750 единиц специальной военной автомобильной техники.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
ВС России поразили место расположения ВСУ в Киевской области
09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала