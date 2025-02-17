ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры
МО: ВС России нанесли удар по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цехам производства и местам хранения беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - говорится в сообщении.
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Средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельную ракету "Нептун", переоборудованную для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 750 единиц специальной военной автомобильной техники.