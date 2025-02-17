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ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 17.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, артиллерийское... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:09:00+03:00
2025-02-17T12:09:00+03:00
2025-02-17T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, алые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Запорожская область
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра"
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Днепр" составили до 75 солдат