https://ria.ru/20250217/vsu-1999760389.html
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали три человека
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 17.02.2025
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали три человека
Два жителя Новой Каховки и один житель Голой Пристани были ранены в результате обстрелов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 46... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:03:00+03:00
2025-02-17T10:03:00+03:00
2025-02-17T10:03:00+03:00
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Два жителя Новой Каховки и один житель Голой Пристани были ранены в результате обстрелов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ Новой Каховки множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина. Также ВСУ совершили обстрел Голой Пристани, в результате которого пострадал мужчина, он был госпитализирован в Скадовскую ЦРБ с осколочным ранением грудной клетки. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 23 обстрела со стороны войск киевского режима произошли ночью. За день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Обрывка, Днепряны, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20250216/vsu-1999666136.html
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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали три человека
Два жителя Новой Каховки и один житель Голой Пристани пострадали при ударах ВСУ