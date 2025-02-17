https://ria.ru/20250217/vsu-1999755210.html
ВС России поразили место расположения ВСУ в Киевской области
ВС России поразили место расположения ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России поразили место расположения ВСУ в Киевской области
В Киевской области поразили место расположения личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:29:00+03:00
2025-02-17T09:29:00+03:00
2025-02-17T12:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. В Киевской области поразили место расположения личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Киевской области несколько попаданий по личному составу (ВСУ. — Прим. ред.)", — заявил он.Также, по данным информаторов Лебедева, в ночь на понедельник российские военные поразили украинские подразделения, выведенные для доукомплектования в Полтавскую область после понесенных ими потерь под Курском.Помимо этого, в подполье сообщили об успешном ударе по пункту временной дислокации операторов БПЛА ВСУ и их оборудования в Черкассах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили место расположения ВСУ в Киевской области
ВС России поразили место расположения личного состава ВСУ в Киевской области